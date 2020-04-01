Образование в «Народном бюджете»

15,6 миллиона рублей из республиканского бюджета получат города и районы Коми на реализацию 30 народных проектов в сфере образования. В основном средства пойдут на ремонтные работы в школах и детсадах. Напомним, проект «Народный бюджет» инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым.

Самые большие субсидии – по 1,2 миллиона – получат Княжпогостский и Усть-Куломский районы, в каждом реализуют по два проекта. В Княжпогостском отремонтируют фундамент школы-сада в селе Шошка и проведут утепление школы в Емве. В Усть-Куломском районе обновят школу в поселке Шэръяг и полы в школе райцентра.

1,15 миллиона полагается Усть-Вымскому району, субсидия пойдет на ремонт парадного крыльца школы №3 в Жешарте, замену оконных коробок в дошкольном учреждении села Усть-Вымь.

Ижемскому району выделено 1,132 миллиона рублей на проект «Светлое и безопасное детство» в райцентре и работы по утеплению здания детского сада в деревне Большое Галово.

1,1 миллиона получит Воркута, средства предназначены для реализации проектов «Здоровая прогулка» и «Новые окна». Сыктывкару на народные проекты в сфере образования дадут 1,065 миллиона: на ремонт актового зала к юбилею школы №30 в Эжве и обустройство спортплощадки в детсаду №5 на улице Петрозаводской.

Субсидия для Койгородского района составит 1,066 миллиона. В школе райцентра отремонтируют и прочистят системы вытяжной и приточной вентиляции, смонтируют водосточную систему. А в Центре дополнительного образования Койгородка укрепят материально-техническую базу стрелкового тира.

Ровно миллион рублей получит Сосногорск, где в детском саду №9 реализуют проект «Навстречу комплексу ГТО», а в детсаду №14 создадут студию акваанимации и песочной терапии.

897 тысяч уйдет в Усть-Цилемский район на замену канализации в детском садике села Коровий Ручей и на проект «Надежная кровля – сельской ДеТвоРе» в селе Трусово.

По 600 тысяч рублей получат Вуктыл, Усинск, Печора, Корткеросский, Прилузский, Сысольский, Троицко-Печорский и Удорский районы. В Вуктыле планируется ремонт фасада в детсаду «Сказка», в усинском селе Усть-Уса реализуют проект «Живая старина», в Печоре заменят окна в группах детсада №16. Корткеросское село Мордино потратит средства на проект «Все для школьников села», а поселок Приозерный на лабораторные комплексы. В райцентре Прилузья – селе Объячево поменяют окна в садике №2, а в сысольском селе Межадор – в школе. В Троицко-Печорске в школе обновят актовый зал – окна, двери, кресла. В удорском селе Кослан по линии образования будет реализован проект «Забота о здоровье».

468 тысяч рублей – субсидия для Ухты на приобретение оборудования для проведения профориентационного тестирования учащихся (на базе школы №3).

Стеклопакеты вместо старых деревянных окон появятся в столовой школы села Палевицы Сыктывдинского района, субсидия на эти цели – 311 тысяч рублей. Около 210 тысяч рублей получит Инта на установку новой вентиляции в пищеблоке гимназии №3.

Кроме того, еще полтора миллиона рублей выделяется из регионального бюджета на пилотный проект «Народный бюджет в школе». Реализовать его будут в пяти муниципалитетах республики. 523,8 тысячи получит Печора, 408,6 тысячи – Сыктывкар, около 270 тысяч Усть-Вымский район, 213,4 тысячи – Прилузье, 84,3 тысячи – Княжпогостский район.

Анна ПОТЕХИНА