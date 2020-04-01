Коми в самоизоляции

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 31 марта в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей республики. Соответствующий указ подписал 30 марта глава региона Сергей Гапликов.

В соответствии с указом с 00.00 31 марта до 24.00 12 апреля гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Республики Коми, запрещается покидать места проживания (пребывания). Нарушение режима самоизоляции допускается в виде исключения в ряде случаев.

Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Также это следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом президента №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», указом главы Коми. Но даже в этом случае перемещаться по улицам можно лишь на основании пропуска, выдаваемого по форме и в порядке, установленном администрацией главы региона. Исключение делается для тех, кто осуществляет деятельность, связанную с передвижением по территории Республики Коми, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом президента и указом главы Республики Коми №16 «О введении режима повышенной готовности».

Ведется работа по утверждению порядка выдачи пропусков и их формы, который будет размещен в специальном разделе на официальном портале Республики Коми, а также в открытых источниках информации. Будет определен перечень предприятий и организаций, которые продолжат работать в период изоляции. Их сотрудники получат пропуска, по ним сотрудники МВД в случае необходимости смогут их идентифицировать.

По официальной информации регионального управления Роспотребнадзора, на 31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай выявлен в Эжвинской городской больнице, которая функционирует в режиме карантина. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2015 человек, в том числе: 1076 человек прибыли из-за рубежа, 939 контактировали с заболевшими. 36 человек госпитализированы с респираторными заболеваниями, 32 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 30 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Также пропуска будут выдаваться на транспортные средства, необходимые для работы данных организаций и предприятий.

При передвижении на улице при себе гражданам всегда необходимо обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Передвигаться по улице могут также люди, которые следуют к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена указом руководителя региона. Напомним, сейчас в регионе приостановлена деятельность объектов с массовым пребыванием граждан – непродуктовых магазинов, кафе, развлекательных и других учреждений и организаций.

Разрешен выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Кроме того, на улицу можно выйти, чтобы отнести отходы к ближайшему месту их накопления.

Ограничения, установленные указом главы республики, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

С 00.00 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми автомобильным транспортом не осуществляются.

Также с 00.00 31 марта до улучшения санитарно-эпидеми-ологической обстановки приостановлено предоставление государственных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми и многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Ирина СМИРНОВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ