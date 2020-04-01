Госсовет Коми провел чрезвычайную сессию

По расчетам министерства здравоохранения региона, предварительно для борьбы с коронавирусом республике необходим один миллиард рублей. Об этом шла речь на чрезвычайной сессии Госсовета Коми, которая состоялась 30 марта.

— Впервые за всю историю Государственного Совета мы проводим заседание в чрезвычайном формате. Нам необходимо незамедлительно принять закон Коми о внесении изменений в республиканский бюджет, – отметила председатель Госсовета Надежда Дорофеева. – Все это связано с финансовым обеспечением реализации мероприятий по предотвращению распространения и минимизации последствий новой коронавирусной инфекции на территории Коми. Поэтому благодарю всех депутатов за понимание ситуации и что оперативно откликнулись для решения неотложных государственных вопросов.

Напомним, 15 марта глава Коми Сергей Гапликов издал указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Депутаты одобрили поправки в закон «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Как подчеркнула заместитель председателя правительства республики – министр финансов Галина Рубцова, изменение вносится с целью дополнения возможности внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета, которые предусматривают перераспределение бюджетных ассигнований на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Речь идет также о мероприятиях согласно утвержденному плану по устойчивому развитию экономики Коми.

— По расчетам министерства здравоохранения, предварительно для борьбы с коронавирусом необходим один миллиард рублей. Это для закупа аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, — сообщила Галина Рубцова.

Еще около 170 миллионов ежемесячно необходимо на стимулирующие доплаты медработникам, эти средства будут компенсированы из федерального бюджета. Министр также добавила, что на мероприятия по борьбе с новым вирусом уже направлено 74 миллиона.

Кроме того, будут реализовываться мероприятия по поддержке малого бизнеса в республике.

В связи с особенной эпидемиологической ситуацией сессия проводилась в особом режиме. В зале заседаний Госсовета находились депутаты, проживающие в Сыктывкаре. Остальные парламентарии приняли участие в работе сессии в формате видеоконференц-связи.

В этот же день состоялось заседание профильного комитета регионального парламента – по бюджету, налогам и экономической политике.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Госсовета Коми