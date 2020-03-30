Туристам с путевками предлагают дождаться лучших времен

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни. Из-за закрытия границ практически во все страны многие туристы, которые уже оплатили билеты и путевки, не смогли и в ближайшее время не смогут выехать за рубеж. Можно ли вернуть свои деньги и как, выясняла «Республика».

Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, лучшим выходом из сложившейся ситуации будет перебронирование туров на более поздние сроки. Он рекомендует всем туристам, которые запланировали свои поездки в ближайшее время, обратиться в компании, где они приобретали туры, с запросом на аннулирование путевки либо на перенос даты путешествия. Туроператоры обязаны в течение десяти дней рассмотреть заявку и принять решение. При этом Горин уточнил, что данный вопрос крайне персонализирован, и все зависит от прописанных в договоре условий на оказание услуг.

По словам спикера, в случае аннулирования тура клиента неизбежно ждут финансовые потери. Под аннулированием стоит понимать возврат денежных средств с полным отказом от услуг оператора.

Как рассказали «Республике» на правах анонимности в представительстве в Коми одного из наиболее крупных туроператоров, в такую ситуацию турагентства еще не попадали. Согласно статье 401 Гражданского кодекса России, это обстоятельства непреодолимой силы, которые никто не мог спрогнозировать. И продолжительность этих обстоятельств сейчас не может однозначно определить никто.

Среди туристов немало тех, кто, руководствуясь фейковой информацией из интернета, требует аннуляции договоров. Поскольку ситуация с карантинными и другими ограничительными мерами коснулась туриндустрии всего мира, отели и авиакомпании не могут оперативно отвечать на многочисленные запросы и аннуляции.

Даже подтвержденные возвраты денежных средств от зарубежных компаний в настоящее время осуществляются со значительными задержками или остановлены вовсе. Все это не позволяет туроператорам сразу дать ответ по каждому запросу.

Поскольку в настоящее время невозможно говорить об оперативности и принятии индивидуальных решений, Ассоциация туроператоров России, призвала туристов и представителей туристических агентств с пониманием отнестись к этому.

Тех, кто обращается к юристам, обещающим вернуть все уплаченные деньги, эксперт предостерег: такого не будет. При аннулировании договора турист все равно понесет финансовые потери. Поэтому лучше все же просто отложить сроки поездки и оставить деньги на депозите. Это гарантия того, что туристическая услуга будет оказана в любое удобное для туриста время, когда ситуация в мире стабилизируется.

Деньги, заплаченные за путевку, турагентство вернуть не может, так как они сразу перечисляются туроператору, а турагентству остается только процент за выполненную работу. Поэтому все деньги, которые уже перечислены туроператорам, остаются пока у них в качестве депозита. Они будут возвращаться, как только нормализуется обстановка.

Что касается путевок, приобретенных на более поздние сроки – на лето и осень, то смысла паниковать и сдавать их вообще нет. Потому что в этих случаях требование о расторжении договора будет расцениваться как аннуляция по инициативе заказчика. То есть турист сам решил, что он не хочет ехать, в то время как никаких препятствий со стороны туроператора нет. В этом случае он должен будет понести все расходы и судебные издержки.

Еще один немаловажный момент: массовая аннуляция договоров на оказание услуг грозит банкротством туроператора. А в случае банкротства туроператора те, кто отказались от заявки, не получат возмещения от страховой компании.

По словам эксперта, большинство туристов все же спокойно соглашаются на депозит, то есть на отсрочку оказания услуги. Деньги, которые они заплатили за путевку, они могут использовать до декабря 2021 года. В этом случае они не теряют ничего, а в каком-то смысле даже выигрывают, так как сумма на депозите туроператора фиксируется в евро. А это значит, если на момент покупки путевки она стоила одну тысячу евро и турист приобрел ее по курсу в рублях, то даже при значительном повышении курса евро туристу ничего доплачивать не нужно.

Естественно, люди хотят гарантий того, что они точно ничего не потеряют в случае переноса сроков поездки. Поэтому многие задают вопрос: «Чем обеспечены обещания туроператоров о переносе сроков туров?»

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, в первую очередь – профессиональной и качественной работой туроператора, теми качествами, за которые вы выбрали именно его.

Туроператоры состоят в профильных общественных объединениях, многие из них имеют банковские гарантии для работы в международной авиационной организации.

В настоящее время все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, имеют действующие финансовые гарантии.

Большую работу по поддержке туроператорского сообщества, в том числе и финансовой, ведут в настоящее время правительство и минэкономразвития страны. Все эти меры, как утверждается на сайте Ассоциации туроператоров России, позволят туроператорам вернуться к работе после нормализации эпидемиологической ситуации в России и мире.

Галина ГАЕВА

Фото tourdom.ru