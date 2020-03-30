День специалиста для тех, кто ждет освобождения

Каждый, кто задавался вопросом трудоустройства, знает, что найти работу непросто, особенно людям, имеющим судимость. Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми организована работа по информированию лиц, готовящихся к освобождению, о вакансиях и государственных услугах службы занятости.

Одной из форм работы службы занятости с такими гражданами являются информационные выезды в учреждения исполнения наказаний. Выезды осуществляют центры занятости городов и районов, на территории которых располагаются учреждения системы УФСИН. Подобные мероприятия позволяют осужденным предварительно выстроить план действий, направленных на грамотный результативный поиск работы и занятость при содействии ЦЗН после освобождения.

Одно из традиционных направлений работы Центра занятости населения Сыктывкара – это информационные встречи в учреждениях УФСИН под названием «День специалиста Центра занятости населения», во время которых граждан, срок наказания которых близится к концу, знакомят с услугами службы занятости и ситуацией на рынке труда. Недавно День специалиста в исправительной колонии №1 впервые прошел в режиме видеосвязи.

Мероприятие, запланированное на 18 марта, в связи с введением в Республике Коми режима повышенной готовности и ограничением проведения массовых мероприятий было решено не отменять, а провести в необычном для таких встреч режиме.

Видеовстречу со специалистами центра занятости посетили 16 граждан, отбывающих наказание и готовящихся к освобождению. Во время видеообщения карьерный консультант подробно рассказала о государственных услугах службы занятости, предоставляемых в том числе лицам, освободившимся из учреждений исполнения наказаний. Это прежде всего услуга по социальной адаптации. Получателей этой услуги обучают навыкам самопрезентации, а также тому, как подготовиться к встрече с работодателем и на какие вопросы быть готовыми ответить.

Поскольку для многих возвращение в обычную жизнь нередко сопряжено со стрессом, так как это тоже определенный выход из зоны комфорта, они могут воспользоваться услугой специалиста ЦЗН по психологической поддержке. Психолог центра занятости может оказать помощь в повышении жизненного тонуса и мотивации к трудоустройству.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда обратившиеся в службу занятости и признанные безработными граждане смогут пройти профессиональное обучение и получить востребованную профессию. Информацию о новой государственной услуге по оказанию социальной помощи на основе социального контракта, а также об открытии собственного дела гражданам было предложено получить при обращении в органы социальной защиты населения и службы занятости.

Каждый участник встречи смог взять с собой альбом актуальных вакансий Республики Коми, предоставленный центром занятости населения в ИК-1. В этот альбом не были включены вакансии, по которым одним из требований к соискателям является отсутствие судимости. Это вакансии в отраслях здравоохранения, образования, культуры и спорта, государственной и муниципальной службы, органов системы МВД, УФСИН и других силовых структур.

В Воркуте специалисты центра занятости проводят четыре таких выездных консультаций в год. В них принимают участие до 40 осужденных. Специалисты ЦЗН информируют их о возможностях трудоустройства, о вакансиях в Воркуте и в Республике Коми, о процедуре первичной регистрации в центре занятости в качестве безработного, о программе содействия занятости граждан данной категории, о порядке восстановления утраченных трудовых книжек и документов по приобретенным профессиям (дипломов, свидетельств), необходимых для подтверждения имеющегося трудового стажа и квалификаций, о возможности повышения профессиональной компетенции и конкурентоспособности за счет профессионального обучения и дополнительного профобразования после освобождения из мест лишения свободы.

Примером, подтверждающим результативность проводимых встреч с этой категорией граждан, может послужить оформление предпринимательской деятельности одним гражданином в 2019 году. О возможности самозанятости и содействии центра занятости в оформлении предпринимательской деятельности он узнал во время содержания в СИЗО-3, посетив консультацию специалистов службы занятости в учреждении. После освобождения он обратился в городской ЦЗН за поддержкой в реализации своей бизнес-идеи. Идея, с помощью специалиста центра занятости, превратилась в конкурентоспособный бизнес-проект, на открытие которого гражданин получил финансовую помощь в размере 96 тысяч рублей. Уже в декабре 2019 года он зарегистрировал предпринимательскую деятельность по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств, а в марте текущего года на созданное им рабочее место был трудоустроен безработный гражданин по профессии «Мастер по ремонту технологического оборудования».

– Центр занятости помог мне осуществить мою мечту: у меня действующий доходный бизнес. Информация, которую когда-то я узнал от специалистов ЦЗН, будучи в СИЗО, кардинально изменила мою жизнь. Я просто прислушался к своим стремлениям, желаниям и рекомендациям специалистов службы занятости. Являясь хозяином автомастерской, сейчас я сам работодатель, готовый предоставлять рабочие места безработным гражданам, – с гордостью рассказал он.

Похожие встречи с гражданами, содержащимися в ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по РК» в поселке Лыаёль, проводят специалисты сосногорского центра занятости населения. В 2020 году состоялись уже три такие встречи. Гражданам предоставили информацию о ситуации на рынке труда, востребованных в Республике Коми профессиях, о возможности переобучения, повышения квалификации, о материальной поддержке при трудоустройстве на общественные работы или в рамках временного трудоустройства как испытывающие трудности в поиске работы, о государственной социальной помощи в рамках реализации социального контракта национального проекта «Демография». Им рассказали, как встать на учет по безработице и какие для этого нужны документы. Чтобы у слушателей была возможность подумать и присмотреться к вакансиям и решить, за какими услугами они смогут обратиться в службу занятости после освобождения, им предоставлены альбомы вакансий, перечни профессий для прохождения профессионального обучения, буклеты и памятки.