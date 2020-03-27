Участок маленький, но важный

13 автодорог общего пользования, тротуар и линии электроосвещения будут отремонтированы в Коми по проектам «Народного бюджета». На эти цели из бюджета республики выделяют порядка десяти миллионов рублей.

Такие проекты направлены, как правило, на приведение в порядок небольших, в пару сотен метров, участков, подъездов к социально значимым учреждениям.

Больше всего заявок, одобренных межведомственной комиссией, у активистов Усть-Цилемского района – четыре. Там отремонтируют участок улицы в деревне Гарево, подъезд к деревне Чукчино, подъезд к ФАПу в селе Нерица, а также восстановят линии электроосвещения вдоль дорог в поселке Синегорье. В целом на это выделяется 1,397 миллиона рублей.

Самая большая сумма на воплощение в жизнь народных инициатив уйдет в Удорский район – 2,743 миллиона. Проектов там три, но они достаточно затратные. Планируется отремонтировать дорогу Разгорт – Выльыб – Сельыб и деревянные мосты на ней, подъезды к деревне Сельыб и поселку Селэгвож.

На третьем месте по размеру субсидии – два миллиона рублей – Корткеросский район с двумя народными проектами. Один будет реализован в селе Нёбдино, где отремонтируют улицу Центральную. Второй – в селе Додзь, будет приведен в порядок подъезд к нему и участок улицы в Визябоже.

996 тысяч получит Прилузский район на один проект – в Ношуле обновят плитку тротуара вдоль дороги Ношуль – Орысь. Тротуар отремонтируют и вдоль подъезда к центральной части села Усть-Кулом, на эти цели выделяется 963 тысячи.

В Инте ремонт подъездной дороги к приюту «Дальний» (на кладбище поселка Верхняя Инта) обойдется в 900 тысяч рублей. В Сысольском районе на два проекта выделены 700 тысяч рублей из региональной казны: на ремонт участка дороги в деревне Слобода и объездной в поселке Первомайский.

В труднодоступной сыктывдинской деревне Сейты села Озёл будет отремонтирован участок от села до границы района. Из бюджета Коми выделено 300 тысяч рублей.

Анна ПОТЕХИНА

Фото syktyvkar.1istochnik.ru