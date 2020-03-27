Проверка на трассе

С 16 по 25 марта на территории республики прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса». По данным сотрудников ГИБДД, в последнее время возросло количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными. Основная причина аварий – нарушение правил дорожного движения. В очередном рейде, направленном на выявление нарушителей, участвовал и журналист «Республики».

В первые же минуты рейда сотрудники ГИБДД остановили водителя без страхового полиса. Как пояснили полицейские, такое нарушение встречается нередко, при этом даже не всегда из-за злонамеренности водителей. Например, в некоторых районах автомобилисты просто не имеют возможности получить полис, так как страховщики приезжают в их населенные пункты редко. Хотя горожане без полисов попадаются на трассах чаще – у них, очевидно, просто нет желания получать этот документ. Автоинспекторы напомнили, что за отсутствие страхового полиса автолюбитель заплатит штраф.

Одна из выявленных в ходе рейда нарушительниц не обеспечила соблюдение правил тонировки. По требованиям техрегламента светопропускная способность передних боковых стекол, а также лобового стекла должна быть не менее 70 процентов. У автомобиля нарушительницы этот показатель, зафиксированный прибором «Тоник», составил 33 процента – то есть меньше половины от нормы. Автомобилистка должна будет заплатить штраф 500 рублей и устранить нарушение.

Если нарушитель на месте не избавится от лишнего «тона» на стеклах, стражи порядка выпишут требование об устранении имеющейся неисправности. Если это требование не будет исполнено, автомобилиста в будущем привлекут к ответственности за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Наказание за это нарушение – штраф 1000 рублей или административный арест до пятнадцати суток.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Сыктывкара Ирина Рубцова сообщила, что в этом году количество нарушителей правил тонировки, выявленных на дорогах столицы Коми, в два раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Только с начала марта установлены 327 нарушителей, с начала года – 1014. За три месяца 2018 года было зафиксировано 532 таких нарушения. В основном увлекаются излишней тонировкой молодые водители.

Ирина Рубцова пояснила, что в сумерки излишняя тонировка мешает водителю видеть и своевременно оценивать дорожную обстановку, человек за рулем может просто не заметить пешехода. В итоге может произойти ДТП с тяжелыми последствиями.

По словам представителя ГИБДД, автоинспекторы обращают внимание не только на незаконную тонировку, но и на так называемые шторки, магнитные сетки. Эти приспособления ограничивают обзор водителю, поэтому их установка запрещена законом.

В ходе операции «Трасса» выявлялись самые разные нарушения: отсутствие у водителя необходимых документов, игнорирование ремней безопасности, перевозка детей без специальных удерживающих устройств. За время проведения операции сотрудники госавтоинспекции выявили более полутора тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения.

Ирина Рубцова рассказала, что коронавирус внес коррективы в работу, которую проводят сотрудники ГИБДД со школьниками. В связи с переходом учащихся на дистанционное обучение сотрудники ГИБДД предлагают ребятам в удаленном режиме повторить правила дорожного движения и даже «сдать экзамен» – пройти тест, специально разработанный в период карантина из-за пандемии. Тест для трех возрастных групп школьников размещен на популярной интернет-платформе. В ближайшее время ссылка на него будет направлена во все образовательные организации.

Людмила ВЛАСОВА

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