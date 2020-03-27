Дорожные субсидии

В Коми определили размеры субсидий, которые получат муниципальные бюджеты из региональной казны на содержание дорог местного значения в 2020-2022 годах. Соответствующее постановление подписано первым заместителем председателя правительства республики Михаилом Порядиным 23 марта.

В целом в нынешнем году будет выделено 183 миллиона 280 тысяч рублей, в последующие годы – по 181 миллиону 528 тысяч.

Воркута в этом и в последующие два года будет получать по 41,61 миллиона рублей, Ижемский район в 2020-м – 3,328 миллиона, из них 279 тысяч – неиспользованный остаток с прошлого года, в 2021-2022 – по 3,048 миллиона.

Субсидии для Инты – по 2,315 миллиона в год, для Княжпогостского района – по 8,687 миллиона, Койгородского – по 2,283 миллиона. У Корткеросского района тоже есть прошлогодний остаток – 1,374 миллиона, в целом этот муниципалитет получит в 2020 году 15,402 миллиона, а плановые цифры на следующие два года – по 14,027 миллиона.

Субсидии на содержание дорог для Печоры (как для муниципального района в целом) – по 12,320 миллиона в год, для Прилузского района – по 20,908 миллиона, Сыктывдинского – по 14,370 миллиона, Сыктывкара – по 13,560 миллиона, Сысольского района – по 5,544 миллиона, Троицко-Печорского – по 1,81 миллиона, Удорского – по 3,058 миллиона, Усть-Вымского – по 4,366 миллиона, Усть-Куломского – по 16,101 миллиона, Усинска – по 2,433 миллиона, Ухты – по 2,942 миллиона. Самый скромный размер субсидии среди городских округов и районов у Усть-Цилемского – 932 тысячи рублей.

Также отдельные субсидии получит ряд городских и сельских поселений. Благоево полагается по 31 тысяче рублей в год, Емве – по 3,123 миллиона, Жешарту – по 274 тысячи, Кожве – по 589 тысяч, Печоре – по 1,181 миллиона, Путейцу – по 200 тысяч, Сосногорску – по 3,504 миллиона, Троицко-Печорску – 1,281 миллиона. Микуню в этом году достанется 977 тысяч вместе с 97 тысячами, не потраченными ранее, и по 879 тысяч в 2021 и 2022 годах.

Анна ПОТЕХИНА