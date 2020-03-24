Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина сообщила, что россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию страны, в том числе досрочно, не выходя из дома.

– Тот порядок (проведения голосования), который мы разработали и уже за основу представили общественности, подразумевает широкие возможности такого голосования и, соответственно, механизмы. То есть в принципе эта возможность уже предусмотрена, а количество будет зависеть от заявок для голосования на дому, – приводит слова Майи Гришиной ТАСС.

Секретарь ЦИК отметила, что на дому можно будет проголосовать по уважительным причинам, при этом установленные сроки могут быть увеличены избирательными комиссиями субъектов России.

По ее словам, сбор заявок для голосования предусмотрен «практически со следующей недели».

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя подчеркнул, что голосование по поправкам к Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса. В качестве одного из способов организации голосования глава государства выделил голосование на дому.

Также ЦИК приняла постановление о порядке подготовки и проведения голосования по закону о поправке к Конституции, был согласован общий вид бюллетеня для голосования. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Проект постановления о порядке проведения голосования был принят за основу Центризбиркомом 28 февраля. Однако за время подготовки его доработали с учетом мнения общественности, широкого круга экспертов и региональных избиркомов, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Одна из поправок в проект внесена с учетом эпидемиологических рисков из-за коронавируса. Так, если изначально предполагалось проведение досрочного голосования в течение трех дней, то в окончательном постановлении ЦИК досрочному голосованию отведено семь дней – с 15 до 21 апреля.

Что касается бюллетеня, то, согласно постановлению ЦИК, в нем будет размещен текст вопроса, вынесенного на голосование, и два варианта волеизъявления – «Да» или «Нет». Справа от каждого варианта будут пустые квадраты, в одном из которых участник голосования должен поставить отметку согласно своему выбору. На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, заверенные печатью комиссии.

По решению региональных комиссий текст бюллетеня может быть продублирован на государственном языке субъекта. Такое решение регионы должны принять до 26 марта.