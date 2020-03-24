Коми в режиме дистанционного обучения

Глава Коми Сергей Гапликов и министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Якимова посетили Лицей народной дипломатии, сообщает пресс-служба руководителя региона. Опыт учреждения будет учтен при организации дистанционного образовательного процесса в школах, техникумах и колледжах республики в рамках указа главы Коми от 15 марта.

Напомним, такое решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

– В соответствии с вашим указом все школы, техникумы, колледжи, вузы перешли с 16, 17 марта на дистанционное обучение. Надо отметить, что наш регион – один из немногих субъектов России, кто сделал это первым. И на наш взгляд, в сложившейся ситуации это правильное решение, – отметила Наталья Якимова. – Начинаются каникулы, мы используем это время для того, чтобы наладить процесс дистанционного обучения. Конечно, есть нюансы. С одной стороны, у нас уже имеется опыт организации такой работы на период карантина. С другой – мы впервые делаем это так массово. Поэтому мы ежедневно на связи с начальниками муниципальных управлений образования, директорами, учителями, отрабатываем возникающие особенности.

Министр отметила, что в республике 60 процентов школ имеют оптоволоконное подключение к интернету, в остальных учреждениях скорость доступа невысокая. Тем не менее существуют разные форматы и подходы в организации дистанта, в том числе использование информационных технологий, которые последние три года активно применяют в своей работе преподаватели Лицея народной дипломатии Сыктывкара.

– Электронных образовательных ресурсов, как российских, так и республиканских, очень много. Сейчас наша задача помочь учителям в организации их использования. Также потребовалась помощь в организации самого учебного процесса. Не все оказались готовы работать в таком режиме сразу со всеми обучающимися. Наш институт развития образования разработал и с понедельника ведет вебинары и семинары. Только за вчерашний день в них приняли участие 1800 педагогов, – рассказала Наталья Якимова.

Главе продемонстрировали онлайн-занятия по информатике с учащимися 9-х и 10-х классов. Сергей Гапликов пообщался по видеосвязи с ребятами, спросил их об особенностях дистанционных уроков, имеются ли трудности в усвоении учебного материала в удаленном режиме. Учащиеся ответили, что такое обучение занимает немного больше времени, но в целом никаких затруднений не вызывает.

О личных наработках и опыте дистанционного обучения, образовательных ресурсах, сервисах и платформах главе республики рассказали учителя физики, химии, английского языка и географии.

– Необходимо все эти практики собрать и распространить их в целом по республике, – обозначил задачу Сергей Гапликов. – Надо выбрать определенные ресурсы и платформы, собрать все самое лучшее, разработать соответствующий пошаговый алгоритм, чтобы все наши учителя могли пользоваться этими материалами, знали, как это делать. Необходимо также повышать квалификацию учителей, чтобы они имели такой профессиональный уровень, который позволяет использовать в учебном процессе индивидуальный подход к каждому ребенку.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru