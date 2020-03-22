Непобедимый борщевик

Совет руководителей советов Коми проверил, как в муниципалитетах исполняется принятый в прошлом году закон «О некоторых вопросах благоустройства территорий отдельных муниципальных образований в Республике Коми». Закон принимался специально для борьбы с борщевиком и предписывает в 14 муниципалитетах, где произрастает этот злостный сорняк, проведение специальных мероприятий по его уничтожению.

Как напомнил, открывая заседание, вице-спикер регионального парламента Василий Смалий, от многих субъектов страны в федеральный центр поступали неоднократные обращения о разработке российской программы борьбы с борщевиком, но пока никакого решения на сей счет не принято, и регионы вынуждены самостоятельно заниматься этим вопросом. Например, в Московской области в законах прописаны мероприятия по истреблению борщевика химическим, механическим и агротехническим способами и предусмотрены штрафы за непринятие мер: от двух до пяти тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и от 150 тысяч до одного миллиона – для юрлиц. Аналогичные документы приняты в Ленинградской, Костромской, Новгородской, Сахалинской областях.

Что касается Коми, то общую ситуацию с распространением борщевика обрисовал первый замминистра сельского хозяйства и продовольственного рынка Денис Паспеков. С 2017 по 2019 год минсельхозом совместно с администрациями муниципальных районов проводился мониторинг площади распространения борщевика, и выяснилось, что в десяти муниципалитетах на землях сельхозугодий сорняк занимает 4691 гектар. Больше всего ядовитое растение распространено в Сыктывдинском (1682 га), Усть-Куломском (954 га), Прилузском (853 га), Усть-Вымском (457 га), Корткеросском (270 га), Сысольском (215 га) и Княжпогостском (163 га) районах.

Причем далеко не всегда это только заброшенные поля, но еще и обочины дорог, а также неразграниченные земельные участки поселений. Мероприятия по уничтожению борщевика должны быть прописаны в правилах благоустройства муниципалитетов и территорий поселков, но пока такие поправки внесены в документы 49 сельских поселений, в 30 находятся в стадии разработки и утверждения. Всего же в Коми 167 муниципальных образований.

Денис Паспеков отметил, для того чтобы эффективно бороться с борщевиком, нужно учитывать биологию развития этого растения. Это двулетник, монокарпик, то есть растет до тех пор, пока не зацветет и не даст семена. Процесс роста до цветения может растянуться на семь лет при ежегодном скашивании. Семена борщевика сохраняют жизнеспособность в почве до десяти и более лет. Одно растение дает до 500 семян, в итоге ежегодно распространение сорняка увеличивается на 10 процентов. Поэтому мероприятия по его уничтожению необходимо проводить системно и не только на государственном и муниципальном уровнях, но и с активным участием населения.

При этом, как подчеркнул первый замминистра, нужно ставить реальные цели: уничтожить растение полностью невозможно, но ограничить его распространение необходимо. Принятие программы по борьбе с борщевиком на республиканском уровне назрело уже давно, и в ближайшее время минсельхоз представит ее на суд общественности. Сейчас ведомство рассчитывает экономическую составляющую программы.

Самыми эффективными способами борьбы с ядовитым зонтичным растением в министерстве считают фрезерование тракторной фрезой минимум на 12 сантиметров в глубину (на больших заросших полях), выпас сельскохозяйственных животных (начиная с ранней весны, когда растения совсем маленькие), скашивание, обрезку цветоносов в начале созревания семян. Есть еще химический метод – обработка гербицидами, но он неэкологичен.

Чуть позже, когда слово дали представителям муниципалитетов, опытом и наработками с участниками заседания поделилась председатель совета Сыктывдинского района – глава муниципального района Светлана Савинова. Агропромышленный техникум, которым она руководит, совместно со специалистами Института биологии КНЦ УрО РАН и минсельхоза опробовал на своих площадях различные способы истребления сорняка. В 2016 году на картофельном поле, где появился борщевик, провели дискование почвы, но сорняк уже дал соцветия, и усилия оказались напрасными – на следующий год семена, упавшие в почву, взошли.

Попробовали применить выкапывание корневищ, но в земле остались мелкие отростки, и они снова породили царство борщевика. Применять гербициды техникум отказался, а вместо этого было решено использовать золу, которой очень много на Монди СЛПК. Надо глубоко подкопать растение и засыпать 50 граммов золы. Этот метод оказался самым эффективным – следующей весной борщевик больше не появился.

Депутат Леонид Вокуев поделился еще одним проверенным на его дачном участке способом – засадить территорию лопухом, который вытеснит непрошеного конкурента.

Но методы методами, а применять их население на своих участках не спешит. Муниципалитет может проводить обработку только территорий поселений, и средств на это выделяется недостаточно, пожаловалась Светлана Савинова. А есть еще огромные якобы бесхозные поля, зарастающие борщевиком. Выяснить, кто ими владеет, не так-то просто. Предполагается, что это пайщики, которым некогда была выделена земля, но они ее не обрабатывают.

Кроме того, обильно сорняк растет вдоль дорог, однако дорожные организации денег на его кошение тоже не выделяют.

Глава совета Сыктывкара Анна Дю указала еще на две организации, чьи огромные земельные участки, расположенные в границах города, заросли борщевиком. На улице Ручейной 113 га (1 миллион 128 тысяч квадратных метров) находятся в собственности НИИ АПК Республики Коми, а в районе столичного аэропорта 146 га (1 миллион 456 тысяч квадратных метров) – в собственности ООО «Пригородный». Администрация города намерена сделать запрос, какие мероприятия по истреблению борщевика собираются проводить эти организации.

В прошлом году на уничтожение борщевика администрация Сыктывкара выделила два миллиона рублей, было обработано 220 тысяч квадратных метров в три этапа: кошение и двукратная химическая обработка. Но лето выдалось дождливым, а надо, чтобы после обработки гербицидами погода минимум пять дней была сухой.

В этом году власти столицы запланировали уже 2,4 миллиона рублей на заключение контрактов по борьбе с борщевиком. Площадь обработки будет увеличена более чем в два раза – 543 тысячи квадратных метров.

Совещание с руководителями советов муниципалитетов проходило в формате видеоконференцсвязи, поэтому представители с мест могли внести свои предложения. Одно из самых нетривиальных поступило из Усть-Вымского района – найти для этого растения промышленное применение, например, использовать его в качестве биотоплива. Сыктывдин предложил применять опыт Краснодарского края, где собственники участков должны отвечать за благоустройство не только своих дворов, но и придворовой территории – три-пять метров вокруг. Это прописано в документе о благоустройстве. Председатель совета Сыктывкара Анна Дю призвала добавить полномочий муниципалитетам, чтобы они могли воздействовать на пайщиков земель, не использующих переданные им участки по прямому назначению.

Внесли свои предложения и парламентарии. Вице-спикер Валентина Жиделева предложила сажать на заросших землях деревья или другие культурные растения, а председатель комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков – принять республиканскую комплексную программу по борьбе с назойливым сорняком.

Галина ВЛАДИС

Фото inklincity.ru