За фейки о коронавирусе могут оштрафовать

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 20 марта, в Коми по-прежнему только один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом – в Сыктывкаре. Под медицинским наблюдением находится 321 человек, в том числе 308 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу. Тринадцать человек контактировали с заболевшим коронавирусом сыктывкарцем, трое размещены в обсерваторе.

В отношении 58 человек подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока.

С 20 марта оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Коронавирус заметно изменил жизнь в регионе: отменены массовые мероприятия, часть организаций и предприятий перевели сотрудников на удаленную работу, гражданам рекомендовано воздержаться от посещения любых мест массового скопления людей. Например, МФЦ ведут прием только по предварительной записи. С 19 марта по 10 апреля включительно Верховный суд Республики Коми, районные (городские) суды и судебные участки мировых судей республики приостанавливают личный прием граждан, ограничивают доступ в помещения судов и судебных участков. Жителям предложено подавать документы через электронную интернет-приемную суда и по Почте России.

В магазинах, на предприятиях, в общественном транспорте проводятся мероприятия по дезинфекции.

МВД России предупредило о том, что в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации, связанной с коронавирусной инфекцией. Во многих регионах страны распространяется информация о совершении преступлений под предлогом дезинфекции от коронавируса, о штрафах за появление детей во время карантина в общественных местах, об изоляции городов и перекрытии дорог в связи с карантином.

МВД России официально заявило, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Сотрудники полиции напомнили, что за распространение под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Первой россиянкой, привлеченной к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе, стала жительница Амурской области. Женщине грозит наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

Министерство внутренних дел Российской Федерации призвало граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Людмила ВЛАСОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты