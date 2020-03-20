Назревшая необходимость

Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в среду заявил, что закрепление в Конституции социальных гарантий, в том числе ежегодной индексации пенсий, сделает невозможными законодательные «трюки», которые позволяют обходить эти требования, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что положения о ежегодной индексации пенсий или о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, и так предусмотрены федеральными законами, однако на практике раньше этого «частенько не делалось».

В связи с этим Путин назвал чрезвычайно важным закрепление в основном законе страны требования исполнения социальных обязательств государства перед гражданами.

– Такой трюк уже будет невозможен: невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции приостанавливается, это просто невозможно по определению, нет ничего выше Конституции. Вот в этом весь смысл, – заключил глава государства.

Закон о поправках в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен в Совфеде. После этого закон поддержали все региональные парламенты, и в субботу, 14 марта, уже за подписью президента документ был направлен на оценку в Конституционный суд. 16 марта КС вынес положительное заключение.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Кремля

КОММЕНТАРИИ ПО ПОПРАВКАМ

Ольга Федулова, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России:

– Поправки в Конституцию о доступности медицинской помощи станут дополнительным гарантом повышения эффективности системы российского здравоохранения. Изменения в основном законе, связанные с охраной здоровья россиян, – доступность и качество – это главные характеристики оказания медпомощи. Важно, чтобы людям не просто оказывали медпомощь, она еще должна соответствовать стандартам, клиническим рекомендациям, одним словом, должна быть качественной.

В нынешней Конституции лишь декларируется право на получение медицинской помощи без всякой конкретики. В предлагаемых поправках уточняется, что медпомощь должна быть не только качественной, но и доступной. Доступность – это прежде всего дополнительное открытие ФАПов. В Коми до 2024 года планируется открыть 129 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Но помимо открытия ФАПов и выделения медработникам подъемных – для врачей два миллиона рублей, для фельдшеров – по одному миллиону рублей, нужно еще обеспечить специалистов нормальным жильем. Особенно это важно для молодой семьи, которая приезжает работать в сельскую местность. И если мы говорим о качественной медицине, то должны обеспечить и комплексом мер, которые ликвидируют дефицит врачей, узких специалистов и обеспечат приток квалифицированных медиков.

Поправки в основной закон страны как раз и позволят нам решить эти конкретные проблемы. Соответственно, должно быть достойное финансирование отрасли. Уже давно говорят о том, что на 90 процентов отрасль здравоохранения должна финансироваться из федерального бюджета. И если этот вопрос будет решен, бремя бюджетных расходов регионы разделят с федеральным центром. А будут дополнительные средства, будет решена проблема доступности и качества медпомощи.

В поправках в Конституцию акцент делается также на ведении здорового образа жизни. Это и отказ от вредных привычек, и регулярная диспансеризация для раннего выявления хронических заболеваний. Здравоохранение должно начинаться со здоровых людей. Если каждый человек будет думать о своем здоровье, то и государству надо будет прилагать усилия к тому, чтобы как можно дольше сохранить здоровье граждан.

Надежда Панюкова, учитель химии и биологии средней школы села Большелуг Корткеросского района, почетный работник общего образования России:

– Когда президентом были предложены изменения в Конституцию, я очень внимательно следила за их обсуждением. Полностью согласна с большинством поправок. Особо остановлюсь на поправках в статью 67.1, где говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Абсолютно согласна с этим постулатом. Действительно, дети – это наше главное богатство, главная ценность государства. Будут рождаться дети, будет и народонаселение, а это залог процветания нашей страны. В настоящее время много делается для поддержки семей с детьми – это и материнский капитал, и строительство новых перинатальных центров. Сейчас в стране 74 перинатальных центра, планируется довести их число до 90, и это, конечно, очень хорошо.

Нашему государству нужны здоровые дети, и значит, оно должно заботиться о здоровье подрастающего поколения, вкладываться в отрасль здравоохранения.

И еще, что очень важно, – дети должны стать настоящими гражданами нашей страны, ее патриотами. И здесь возникает вопрос о воспитании и об образовании. В последние годы много говорилось, что у нашего государства не хватает идеологии. Но как без нравственных, идеологических, патриотических постулатов воспитать достойных граждан России? Таким образом, забота о детях – это и их дальнейшее воспитание. Мне кажется, все эти вопросы взаимосвязаны, и в поправках в статью 67.1 так и сказано: «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».