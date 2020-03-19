«Дни Роснефти» в Тимано-Печоре

В Усинске и поселке Искателей НАО продолжаются «Дни Роснефти». Этот профориентационный проект, организованный ООО «РН – Северная нефть», знакомит учеников «Роснефть-классов», студентов Усинского политехнического техникума и филиала УГТУ с деятельностью компании и ее дочернего общества, помогает определиться с будущей профессией.

В средней школе №3 проект стартовал в феврале с «Введения в мир нефти». Следующим этапом стало профориентационное тестирование. Ученики анонимно ответили на вопросы, а специальная компьютерная программа определила тип личности и подобрала нефтегазовую профессию, в которой человек сможет в полной мере реализовать свои способности.

– Вопросы касались увлечений, взаимоотношений с окружающими. Предлагалось порассуждать, какой меня видят друзья: общительной или закрытой, застенчивой или смелой, – поделилась ученица 10-го «Роснефть-класса» Елизавета Дедюрина. – Результаты теста помогут принять решение и определить, в каком направлении развиваться дальше.

Яркие впечатления у школьников остались от «Веселых стартов» и знакомства с Усинским политехническим техникумом, лабораторно-тренинговой базой учебного заведения, где в будущем планируют проводить региональные соревнования по системе WorldSkills. В политехникуме ученики профильных классов побывали в именных лабораториях и на учебных полигонах, приняли участие в мастер-классах, «примерили» рабочие профессии и попробовали себя в роли нефтяников и энергетиков.

Лучшим учащимся «Роснефть-классов» и студентам подшефных учебных заведений выпала возможность продемонстрировать свой исследовательский потенциал на научно-технической конференции молодых специалистов «РН – Северная нефть». Выступили школьники и студенты весьма достойно, некоторым удалось стать призерами и еще раз подтвердить эффективность системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».

– Нам важно, чтобы будущие коллеги принимали ценности «Роснефти», с юных лет понимали суть наших приоритетов, всегда и во всем руководствовались принципами лидерства, результативности, добросовестности и безопасности, – сказала ведущий специалист отдела оценки и развития персонала «РН – Северная нефть» Екатерина Черникова. – Опыт прошлых лет говорит о том, что участие в «Днях Роснефти» очень полезно, формирует и развивает у учащихся знания и качества, которые необходимы для построения успешной карьеры в крупнейшей нефтяной компании России.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»