В Прилузье избрали совет Объячево

15 марта жители райцентра Прилузья выбрали депутатов местного совета. Замещены десять депутатских мандатов в совете вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Объячево» первого созыва.

Как сообщили в Избиркоме Коми, в выборах приняли участие 1723 человека, или 23,6 процента от численности избирателей (7302 человека). Досрочно в помещениях участковых комиссий проголосовали 93 избирателя (5,4 процента от числа принявших участие в выборах). Вне помещения для голосования проголосовало 212 избирателей (12,3 процента от участвовавших в выборах).

За депутатский мандат боролись 17 кандидатов. По итогам голосования большинством голосов избирателей избраны семь представителей партии «Единая Россия» (культорганизатор, эксперт центра спортивных мероприятий, врач, лесничий, замдиректора центра дополнительного образования, директор специальной (коррекционной) школы интерната №12 села Читаево и педагог-организатор этой школы), два члена ЛДПР (пенсионер и оператор деревообрабатывающего станка) и один самовыдвиженец (акушерка Прилузской ЦРБ).

Участковые комиссии оперативно установили итоги голосования, провели подсчет голосов избирателей, составили и изготовили протокол об итогах голосования.

На всех избирательных участках использовалась технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

Наблюдение за ходом голосования не осуществлялось. Жалоб и обращений на работу участковых комиссий, получение копий протоколов об итогах голосования не поступало.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/presspriluzie