Театральные маски

Дефицит в аптеках марлевых масок вынудил россиян шить это простое средство защиты от микробов и вирусов своими руками. Появилось и коллективное шитье самодельных масок. Так, в Сыктывкаре маски для своих сотрудников начали мастерить в Национальном музыкально-драматическом театре.

– Швейный цех нашего театра приступил к пошиву марлевых повязок для сотрудников, – рассказала «Республике» директор учреждения культуры Светлана Белорусова. – Шьем только для сотрудников театра, для того чтобы они надевали их в людных местах и в транспорте. Это коллективное решение театра. Вводим моду на безопасность каждого.

По словам директора театра, репетиции теперь будут проходить с небольшим количеством артистов одновременно. Больше будет дистанционных заданий на дом, заучивание ролей и так далее.

Маски делают по технологиям, которые нашли в интернете. Это восемь слоев марли, проложенные слоем нетканки. К маске дается инструкция по ежедневному кипячению.

Напомним, все концертно-зрелищные мероприятия в республике отменены до стабилизации ситуации. Поэтому спектакли в Национальном театре сейчас не проходят.

Артур АРТЕЕВ

Фото Светланы БЕЛОРУСОВОЙ