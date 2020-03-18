Автоперевозчикам поставили на вид

В администрации столицы состоялась встреча с руководством автотранспортных предприятий, где были рассмотрены вопросы улучшения транспортного обслуживания горожан.

Первый заместитель руководителя столичной администрации Александр Можегов в ходе совещания озвучил руководству ООО «САТП №1» и Товарищества независимых перевозчиков претензии горожан на транспортное обслуживание. В частности, он обратил внимание на то, что в феврале заметно выросло число жалоб сыктывкарцев на нарушения интервала движения автобусов, особенно на маршрутах

№№ 25, 54, 18. Пассажирам приходилось подолгу ждать на остановках, а затем штурмом брать переполненные автобусы.

Кроме того, немало претензий со стороны жителей поступает в столичную мэрию на неудовлетворительное состояние салонов автобусов и качество обслуживания. Нередки случаи высадки пассажиров и двойного списания средств с карт пассажиров из-за неисправности валидаторов.

Со своей стороны перевозчики ссылались на так называемые стоп-листы – списки пассажиров, на чьих картах не было средств на момент списания, так как транзакция в целях обеспечения безопасности платежей происходит не сразу, а спустя какое-то время, за которое пассажир может потратить остатки средств и списывать окажется нечего. По заверению представителя ООО «САТП №1» Дмитрия Чепурнова, подобные случаи рассматриваются индивидуально.

– Необходимо обстоятельно и системно разъяснять своим клиентам все эти нюансы: вывешивать памятки, озвучивать информацию в СМИ или в салонах автобусов. Мы готовы в этом вопросе оказать вам содействие. Но высаживать людей, а особенно школьников, по причине неработающего валидатора недопустимо. Пассажир не виноват в этом и должен доехать до нужной ему остановки. На такие сигналы будем реагировать оперативно и наказывать за некачественно оказанную услугу в рамках исполнения муниципального контракта, – подчеркнул Александр Можегов.

Первый вице-мэр Сыктывкара обратил внимание и на частые поломки транспорта и факты невыхода автобусов по этой причине на линии, что также вызывает недовольство жителей города.

Представитель Товарищества независимых перевозчиков Татьяна Королева пояснила, что по маршруту №25 «Площадь Габова – Верхняя Максаковка» есть планы по обновлению парка. Несколько перевозчиков уже выразили готовность приобрести более вместительные новые автобусы. В свою очередь администрация города готова подключиться и рассмотреть вопрос возможного участия индивидуальных перевозчиков в программах господдержки. Также Александр Можегов рекомендовал представителям Товарищества независимых перевозчиков организовывать периодически встречи с жителями пригородных поселков, выслушивать претензии людей и устранять их, чтобы не доводить ситуацию до критической.

Что касается эжвинского направления, то, по информации Дмитрия Чепурнова, 17 февраля этого года по маршруту №54 было пропущено 11 рейсов, из них шесть – из-за технической неисправности автобусов, один – в связи с плохим самочувствием пассажира и четыре – из-за травмы пассажира. Водителям пришлось сойти с линии, чтобы вызвать скорую помощь. В итоге диспетчер, который не смог обеспечить координацию автобусов на этом маршруте и допустил срыв движения транспорта, был уволен. Александр Можегов поручил проработать возможность увеличения числа автобусов на наиболее загруженных направлениях в рамках имеющейся карты маршрутов, а также обеспечить чистоту и порядок в салонах общественного транспорта. Кроме того, обратил внимание на необходимость оформления автобусов баннерами, посвященными 75-летию Великой Победы, и включения 9 мая песен военных лет для создания праздничной атмосферы.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»