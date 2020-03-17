Золотые дубли на «Кубке Рочевых»

На стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района 14 марта состоялись лыжные соревнования «Кубок Рочевых» на призы династии именитых чемпионов из Коми. «Брендовые» старты традиционно проходят с 1987 года, а их особенностями являются гандикап (лыжникам старшего возраста дают фору по времени) и неизменный классический ход. Сделав золотые дубли, в этом году первенствовали прошлогодние чемпионы – Ольга Рочева и Станислав Волженцев.

С самого утра на лыжном стадионе была переменчивая погода: то шел сильный снег, то выглядывало солнце, то вдруг атаковали порывы ветра. Известия о надвигающемся коронавирусе также не вселяли оптимизма. Встреченный журналистом «Республики» перед стартом женщин Василий Рочев-младший на вопрос о том, не ввели ли еще на стадионе запрет на рукопожатия, ответил коротко и конкретно: «Нет, и надеюсь, такого у нас не будет никогда». Его отец – олимпийский чемпион Василий Рочев в этот день по традиции занимался оргвопросами, охотно общался с участниками и гостями соревнований:

– Сегодня стартуют 66 мужчин и 23 женщины. Спортсмены в возрасте от 20 до 28 лет выходят на старт последними, так как это самый сильный возраст, – объяснял легендарный лыжник систему гандикапа. – Кто каким в итоге приходит на финиш, тот такой приз и получает. Много раз бывало, что ветераны выигрывали гонку. Например, сегодня участвует Александр Рочев (мастер спорта, 1959 года рождения, – авт.), в девятый раз, восемь раз выигрывал. Хочу подчеркнуть, что этими соревнованиями мы не только поддерживаем здоровый образ жизни, но и популяризируем классический ход. Сейчас некоторые бегут «на руках» (имеется в виду даблполинг, когда спортсмен проходит всю дистанцию, отталкиваясь только руками, – авт.). Пожалуйста, идите «на руках», но без конькового хода.

По поводу угрозы коронавируса триумфатор Лейк-Плэсида-80 сказал, что недооценивать опасность не стоит и нужно прислушаться ко всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и руководства страны:

– Ситуация неприятная, и я доверяю тому, что нам говорят. Это опасно, нужно соблюдать гигиену. На соревнованиях сейчас действует ограничение по количеству болельщиков, их должно быть не более пятисот. У нас такого количества нет, поэтому мы ничего не нарушаем. Уже точно известно, что чемпионат России в Тюмени будет без зрителей.

В женской гонке спортсменкам предстояло преодолеть три километра. Самой возрастной участницей тут была Нина Боковикова 1958 года рождения. Второй год подряд победила Ольга Рочева. Супруга старшего сына Василия Павловича Рочева и тренера сборной Коми Анатолия Рочева, который чуть позже также вышел на лыжню вместе с младшим братом, соревновалась на лыжне вместе с двумя своими дочерями – Юлией и Софьей. Они заняли в итоге 9 и 16 места соответственно. Второй пришла Олеся Ляшенко – дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой и лыжника Дмитрия Ляшенко, а бронзу завоевала Зинаида Липина.

Между старейшим участником мужской гонки и молодежью разрыв по времени составлял более девяти минут. Под первым номером стартовал ветеран спортивного движения 1947 года рождения Михаил Кононов. Буквально за несколько минут до старта к нему с микрофоном подошел Василий Рочев-старший, чтобы взять короткое интервью. Оказалось, что Михаил Кононов участвовал почти во всех соревнованиях на призы Рочевых начиная с самых первых. После напутственных слов от именитого интервьюера ветеран бодро «нырнул» на лыжню, чтобы преодолеть девять километров.

Сама трасса подготовлена так, что лыжники несколько раз проходят по так называемой петле, которая хорошо просматривается со зрительской трибуны. Именно на этом участке при резком повороте можно было увидеть отчаянные попытки обгонов на высокой скорости и досадные падения. В целом гонка оказалась очень зрелищной, а среди мужчин сражение развернулось особенно интересное. Тут в пучину соревновательной борьбы ринулись практически все сильнейшие лыжники сборной Коми. Из-за вируса отменили многие международные состязания, и сильные спортсмены были вынуждены остаться в республике. Таким образом, на старт вышли такие профи, как сыктывкарец Илья Порошкин и устьцилём Илья Семиков (члены сборной России), обладатель Кубка Восточной Европы текущего сезона Ермил Вокуев из Ижемского района, а также участник Олимпиады в Пхенчхане уроженец Удорского района Алексей Виценко. Конкуренцию им составили мощные ветераны, в том числе бронзовый призер Олимпиады в Турине Василий Рочев, участники Олимпийских игр Андрей Нутрихин и Станислав Волженцев. Именно Станислав, будучи одним из лучших классистов страны, стал победителем в гонке, сделав золотой дубль, как и Ольга Рочева. Второе место занял Ермил Вокуев, бронзу завоевал Илья Порошкин.

После гонки ветераны еще долго обсуждали лыжебежную борьбу. Кто-то сетовал на неправильно подобранную мазь, кто-то на недовосстановившийся после предыдущих гонок организм:

– Не восстановился после марафона. Первого марта бежал пятьдесят километров в Эжвинском районе. После тридцатки ускорился, и «капнуло» (на сленге лыжников «капнуть» значит сильно устать, также из уст старожилов иногда можно услышать еще одно интересное выражение – «поставило» – авт.). На последней пятерке в подъемы уже еле-еле поднимался. Еще у меня в Ижевске три старта было, сюда приехал – еще среди инвалидов пробежал. А сейчас чувствую, что все напряжено, мышцы работают плохо, вроде хочешь ускориться, а мышцы не дают, – рассказал ветеран спорта Сергей Зюзев, занявший восьмое место.

Ярослав СЕВРУК

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