Судей загрузили работой

В 2019 году опять увеличилась нагрузка на мировых судей республики. Тенденция к увеличению количества дел и материалов, которые рассматривают мировые судьи в Коми, прослеживается уже не первый год. В 2017-м Коми находилась на первом месте в стране по нагрузке на мировых судей, в 2018 году – на втором месте. Итоги-2019 еще не подведены, но можно не сомневаться, что регион вновь будет в лидерах. Об этом сообщил министр юстиции Коми Алексей Осташов в Общественной палате республики.

Напомним, по поручению главы региона Сергея Гапликова все руководители министерств Коми и заместители председателя правительства отчитываются о работе возглавляемых ими ведомств перед общественниками, которые имеют возможность задать докладчикам любые вопросы.

Алексей Осташов доклад начал с информации о нагрузке на мировых судей в Коми. За 2017 год эта нагрузка увеличилась на 30 процентов, за 2018 год – на 12 процентов, за 2019-й – еще на семь процентов. В напряженном режиме, рассматривая более тысячи дел и материалов в месяц, не первый год работают судебные участки Воркуты, Ухты и Сыктывкара. Львиную долю нагрузки составляет выписка судебных приказов, которые выносятся без судебного следствия, без приглашения сторон. Основная доля судебных приказов касается взыскания платы за жилищно-коммунальные услуги.

Зато, по словам Алексея Осташова, увеличение финансирования в последние годы позволило улучшить материально-техническое обеспечение мировых судей, в том числе разместить в более комфортных помещениях мировых судей в Сыктывкаре, Усть-Куломском, Прилузском районах. Проведены ремонты в Ухте, Усинске, Княжпогосте, Сысольском районе. В этом году предусмотрено финансирование размещения в новых помещениях судебных участков Печоры.

– На сегодня мировые судьи Печоры размещены в федеральном городском суде. Им катастрофически не хватает помещений, к тому же они еще и стесняют федеральных судей. Решение принято, на уровне правительства выделены дополнительные финансовые средства, сейчас идет ремонт. Уже в апреле сможем открыть четыре судебных участка в более приспособленных помещениях. Запланирован ремонт в Воркуте, в Удорском районе. Требуют решения проблемы Корткеросского, Усть-Цилемского и Усть-Вымского районов, – рассказал Алексей Осташов.

Общественники спросили, какие меры нужно предпринять, чтобы снизить нагрузку на мировых судей, и возможно ли увеличение числа мировых судей в Коми и открытие дополнительных судебных участков.

Алексей Осташов пояснил, что федеральное законодательство вводит единственный критерий для создания судебных участков – численность населения. Она должна составлять на судебном участке от 15 до 24 тысяч человек. Численность населения в Коми снижается, поэтому о создании дополнительных судебных участков речи не идет. Более того, в Воркуте, где осталось 73 тысячи жителей, судебных участков даже больше, чем положено по нормативу, но нагрузка на мировых судей все равно самая высокая в республике – за 2019 год рассмотрено 79 тысяч дел.

По мнению Алексея Осташова, основным критерием для определения количества участков и числа мировых судей должна быть реальная нагрузка с учетом особенностей муниципального образования. Люди уезжают из Воркуты, поэтому растут неплатежи за коммунальные услуги. Ресурсоснабжающие организации в судебном порядке взыскивают с граждан эти платежи, поэтому мировые судьи завалены исками о взыскании коммунальных задолженностей.

В министерстве юстиции видят два пути решения проблемы. Один из них – перераспределение судебных участков из сельских районов в город. Впрочем, здесь сложно что-то «выгадать», поскольку в районах судебных участков немного, и в каждом хотя бы один должен остаться, даже если численность населения меньше установленных пятнадцати тысяч человек.

Второй путь – изменение границ судебных участков. В Сыктывкаре нагрузка на разных участках отличается иногда вдвое. Город меняется, возникают новые районы, куда переселяются люди, в других районах численность населения уменьшается. В столице двенадцать мировых судебных участков, при изменении их границ нагрузка может быть распределена равномерно. Требуют пересмотра границы судебных участков в Ухте, Печоре, Усинске. В связи с этим Алексей Осташов на состоявшейся на днях республиканской конференции судей предложил представителям судейского сообщества представить в министерство юстиции предложения по изменению границ судебных участков.

У общественников возникли вопросы и по качеству оказания бесплатной юридической помощи в Государственном юридическом бюро, функционирующем при министерстве юстиции. Например, почему человека, дозвонившегося в бюро, не записывают на прием к юристу сразу, а предлагают перезвонить в день записи. Алексей Осташов пообещал проанализировать работу бюро, в частности запись граждан на прием, и при необходимости оптимизировать ее.

Министр юстиции сообщил, что в Госюрбюро работой по предоставлению бесплатной юрпомощи гражданам занимаются пять человек, но этого количества юристов недостаточно, поскольку желающих получить такую помощь очень много. Категории граждан, которые могут получить бесплатную юрпомощь, определены федеральным законом, но в Коми республиканским законом перечень этих категорий расширен. В регионе бесплатную юридическую помощь могут получить пенсионеры, инвалиды третьей группы, одинокие родители, ветераны труда и боевых действий, узники концлагерей, народные дружинники – всего региональным законом добавлено одиннадцать категорий.

Иногда недовольство работой юрбюро не совсем обосновано. По словам Алексея Осташова, порой в бюро обращаются люди, которые не относятся к льготным категориям граждан. Но даже льготники могут обращаться за бесплатной юридической помощью не по всем вопросам.

– Если инвалид обращается по вопросу возмещения ущерба по ОСАГО, то мы не вправе оказать ему бесплатную юридическую помощь. Госюрбюро оказывает бесплатную юридическую помощь только представителям социально незащищенных слоев населения и по достаточно узкому кругу вопросов – это пенсионное, жилищное обеспечение, вопросы наследственного права. И мы не вправе оказывать юридическую помощь по вопросам, которые в этот перечень не входят, поскольку это может быть расценено как нецелевое расходование бюджетных средств, – отметил министр.

Людмила ВЛАСОВА

Фото minjust.rkomi.ru