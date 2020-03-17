Кристина Майнина: «Республика идет по пути цифровизации»

Масштабная программа внедрения цифровой экономики стартовала в России в 2018 году. Она изменит жизнь граждан и коснется самых разных ее сфер: от здравоохранения до банковской системы. О том, что такое цифровая экономика и как она будет развиваться в Коми, в интервью «Республике» рассказала начальник Управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы региона Кристина Майнина.

– О цифровой экономике в последнее время говорят очень много. При этом сам термин многим не вполне понятен. Что он обозначает?

– Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а межотраслевая деятельность, которая пронизывает все национальные проекты с помощью цифровых технологий. Если представить национальные проекты в виде дерева, то цифровая экономика – это ствол, который их объединяет. Это история про данные и то, как мы их используем для того, чтобы принимать взвешенные управленческие решения.

Цифровая экономика дает целый ряд положительных эффектов: это создание удобных и прозрачных механизмов взаимодействия граждан с органами власти, повышение доступности государственных услуг и сервисов, а также появление новых профессий, компетенций и рабочих мест.

– Как выглядят эти процессы на практике?

– Нацпроект «Цифровая экономика» состоит из нескольких разделов: нормативное регулирование, информационная инфраструктура, цифровое госуправление, кадры. Безусловно, все начинается с ИТ-инфраструктуры: это каналы передачи данных. Далее – инфраструктура должна быть защищена и быть безопасной. На ее базе создаются цифровые платформы, которые дают возможность обрабатывать и применять данные в управленческих решениях. Это так называемое цифровое госуправление. Такая же архитектура спускается на уровень муниципальных образований. Региональные проекты цифровой экономики в Коми отражают все указанные элементы.

– Есть ли проблемы с инфраструктурой?

– Интернет – это та основа, на которой строится вся цифровизация. Он должен быть везде и всегда. И в городе, и в деревнях. Географическая особенность нашего региона – в большой протяженности, а проводить оптоволокно в удаленные районы – это очень дорого. Во многих труднодоступных населенных пунктах республики до сих пор нет широкополосного интернета, и, чтобы устранить цифровое неравенство, на уровне Федерации принята программа по подключению всех социально значимых объектов к сети интернет. Кто входит в это число? Это школы, больницы, ФАПы, пункты полиции и Росгвардии: более 800 объектов по всей республике. К 2021 году у них должен появиться интернет. Эта работа уже началась. Примечательно, что у нас не будет объектов, подключенных через спутник. Спутниковый ресурс все-таки ограничен, а оптоволокно дает надежный сигнал.

– Насколько важно тщательно защищать цифровые данные?

– Информационная безопасность – один из краеугольных камней цифровой экономики. Представляете, что произойдет, если данные граждан в государственных системах будут искажены или вовсе пропадут из них? Социальная поддержка может не дойти до нуждающихся или дойти не в том объеме. Поэтому цифра должна быть защищенной. Региональный центр обработки данных ежедневно отбивает десятки различных атак. И из года в год эта цифра растет. Поэтому работа по защите информации становится более комплексной. Так, введено новое понятие «объект критической информационной инфраструктуры», оно касается не только государственных, но и коммерческих структур. Эти объекты подлежат защите, а информация об инцидентах по информационной безопасности передается в федеральный центр ГОССОПКА, где случаи атак расследуются.

– Как используются цифровые данные?

– Чтобы цифровые данные приобрели ценность, их нужно использовать. Пока они просто «лежат» на серверах, от них нет пользы. Цифровые данные нужны для принятия грамотных управленческих решений, тогда в них есть смысл. Они дают огромные преимущества в возможности оптимизации и сокращения административных процедур и барьеров. Людям больше не требуется по нескольку раз запрашивать различные справки и тратить время на очереди в ведомствах. Цифровые каналы взаимодействия позволяют заказывать госуслуги не выходя из дома. В результате увеличивается скорость их получения.

– Как развивается портал госуслуг, что нового он предлагает пользователям?

– Новшество, которое только-только набирает обороты, – суперсервисы – комплексы услуг, созданные на анализе жизненной ситуации. Они определяют необходимые шаги, подбирают услуги, напоминают о положенных выплатах и присылают уведомление, когда документы готовы. Так, суперсервис «Рождение ребенка» включает оформление соответствующих документов и выплат от родового сертификата до свидетельства о рождении и записи в детский сад. Вместо 12 визитов в различные ведомства молодые мамы смогут заказать необходимый пакет документов из дома. Суперсервис сам все сделает, а родителям нужно будет лишь выбрать имя своему малышу.

Все это становится возможным благодаря использованию цифры в госуправлении. Этот процесс и называется «цифровая трансформация». Большинство мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление» направлено именно на нее.

Еще одна наша задача – рассказать о преимуществах цифровых форм получения госуслуг. Зачастую люди, даже не попробовав, критикуют новые возможности и не используют предоставляемые сервисы, ссылаясь на их сложность. Наша миссия – вовлечь граждан, разъяснить им преимущества новых механизмов.

– Как развиваются технологии обработки цифровых данных? Можно ли будет их использовать еще эффективнее?

– Активно развиваются сквозные цифровые технологии: большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, интернет вещей, робототехника, а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Если говорить о применении сквозных цифровых технологий в Республике Коми, то большие данные о развитии региона обрабатываются в рамках системы ЕИАС (сегмент ГАС управления), а с отслеживанием движения общественного транспорта (система РНИС) мы вплотную подошли к вопросам развития интернета вещей в Республике Коми.

Также технологии интернета вещей будут реализованы в рамках регионального проекта «Умный город» (Smart-city) – это оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды.

В Smart-city город рассматривается как продукт. И, как любой продукт, он должен быть экологичным, удобным, безопасным и доступным. Что вы делаете, когда вам не нравится продукт? Вы меняете его на аналог. Так и с городом: если город вам не нравится, вы из него уезжаете. К сожалению, отток населения из республики значителен. И наша задача – уменьшить его за счет улучшения качеств города на основе цифровых технологий. Это и градостроительство на основе цифры, и удобный общественный транспорт, и автоматический учет коммунальных расходов, и системы видеонаблюдения. Отдельно отмечу механизмы обратной связи по городскому хозяйству: портал «Активный регион» и горячую линию главы. Для пилота выбран Сыктывкар, далее технологии умного города будут тиражироваться в другие города Республики Коми.

– А жители республики готовы к таким переменам? А госслужащие?

– Действительно, с цифрой надо учиться работать. Причем мы не только молодежь должны готовить к жизни в условиях цифровой экономики, но и формировать цифровые навыки у людей старшего поколения. И в регионе для этого делается многое: проводятся обучающие курсы для людей третьего возраста, семинары по информационной безопасности, различные конкурсы.

Отдельно отмечу необходимость трансформации навыковой модели госслужащих: нужно учиться не просто использовать цифровые платформы, но и видеть возможности сокращения административных барьеров в госуправлении на основе преимуществ цифровых данных. Соответственно, в этом направлении мы также будем работать.

– Что вы ожидаете от тех, кто будет вовлечен в развитие цифровой экономики в регионе?

– От органов власти, подведомственных организаций и органов муниципального самоуправления ждем содействия, активности и предложений. Всех заинтересованных будем включать в рабочие группы и центры компетенций по цифровой экономике, которые создаются администрацией главы. Так недавно на базе Центра информационных технологий был создан региональный центр компетенций по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

А от жителей Республики Коми ждем заинтересованности, поддержки и желания использовать новые сервисы. Вместе мы справимся с вызовами, которые предлагает цифровая экономика.

Дарья ФЕДОРКОВА

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