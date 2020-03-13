«Зебры» по новым нормам

15 миллионов рублей запланировано в Коми в этом году на приведение в порядок пешеходных переходов. Это коснется пятидесяти «зебр» на региональных дорогах. Но потребность в обустройстве переходов в республике в разы выше. Такую информацию озвучил министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко на заседании регионального правительства.

Андрей Крикуненко пояснил, что сейчас по поручению президента России принимаются меры по обустройству пешеходных переходов в соответствии с новыми стандартами. На территории Коми существует 2063 таких объекта, 243 из них – возле школ и других учебных заведений. В прошлом году обустроено 77 «зебр» на региональных дорогах, шесть – на дорогах и улицах местного значения, 19 – на федеральной трассе «Вятка».

– На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 50 миллионов рублей, – сообщил министр, добавив, что сейчас из 48 переходов на республиканском участке «Вятки» 29 приведены в соответствие с требованиями.

На что глава Коми заметил, что нужно работать с Росавтодором, дабы все переходы на трассе, которая находится в федеральном ведении, соответствовали нормам к 1 сентября.

Что касается региональных трасс, то на них требованиям соответствуют 267 переходов (52 процента). А на автодорогах и улицах местного значения – 672 перехода (45 процентов).

По словам Андрея Крикуненко, основная сложность в исполнении президентского поручения – изменения в требованиях к «зебрам». В частности, появились дополнительные условия по освещению, по обустройству переходов вблизи школ – это наличие ограждений, светофоров, искусственных неровностей и еще ряд требований. К тому же с 1 апреля текущего года вступают в силу изменения к ГОСТу, устанавливающие дополнительные требования по обустройству переходов вне населенных пунктов. Точнее, такие требования были и раньше, но касались только трасс, где есть две и более полосы.

В этом году на региональных дорогах планируют привести в соответствие с нормами полсотни переходов, на что будет выделено порядка 15 миллионов рублей. Но всей потребности по обустройству «зебр», учитывая озвученные ранее министром цифры, это, конечно, не закроет. Средств нужно больше.

– Изыщите средства в фонде, чтобы эта потребность была закрыта к 1 сентября, – распорядился Сергей Гапликов. – Общественников и депутатов прошу проконтролировать по своим округам, как это выполняется. А МВД – дать мне статистику, сколько у нас за последние годы пострадало детей ввиду отсутствия обустроенных переходов, в каких именно местах, в каких районах.

Анна ПОТЕХИНА

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