В ожидании площадки

В Троицко-Печорском районе определились с местом для площадки временного накопления ТКО. Из-за отсутствия такого объекта, который бы соответствовал современным нормам, существуют проблемы с вывозом мусора за пределы района. В начале зимы из-за этого там чуть было не произошел мусорный коллапс.

Машинам, собирающим отходы по населенным пунктам, фактически негде их разгружать. «Правильная» площадка, где бы ТКО на законных основаниях могли бы складироваться, пока их не заберут магистральные мусоровозы и не вывезут на полигон за пределы района, отсутствует.

Как сообщается на сайте рег-оператора по обращению с ТКО, во время недавней встречи представителя «Ухтажилфонда» с общественным советом района и руководством его администрации была озвучена свежая информация, касающаяся площадки временного накопления ТКО. Глава района Алексей Целищев рассказал, что предварительные согласования контролирующих органов по месту, выбранному для площадки, получены, документы направлены в Росреестр для проведения межевания.

Также, как сообщили общественники на своей странице «ВКонтакте», на встрече обсуждались вопросы ликвидации «исторических» свалок на территории района, создания и содержания мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в населенных пунктах, отслеживания объемов вывоза ТКО, ликвидации прошлогодней задолженности регоператора перед субподрядчиком, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с отходами.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com