В Коми будет создан национальный горнопромышленный кластер

Глава Коми Сергей Гапликов и генеральный директор АО «Русские минеральные ресурсы» Алексей Новиков подписали соглашение между правительством региона и компанией о комплексном освоении месторождений титанового, кварцевого и других видов минерального сырья, расположенных на территории республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Кластер планируется создать на базе инвестиционного проекта «Строительство вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения», реализуемого Группой компаний «Руститан». Контур национального горнопромышленного кластера (НГПК) и состав его участников будет увеличиваться за счет новых проектов, планируемых к реализации на территории Республики Коми.

Главная цель НГПК – объединение предприятий в сфере горнодобывающей, обогатительной и химической промышленности, защита их интересов и повышение конкурентоспособности, создание единой цепочки производства продукции и новых высокопроизводительных рабочих мест, строительство обеспечивающей инфраструктуры, получение мер государственной поддержки и социально-экономическое развитие региона.

В рамках кластера планируется производить концентраты высокопористого рутила, пигментный диоксид титана, титановые порошки для аддитивных технологий (3D-печать), синтетический игольчатый волластонит, специальную керамику и полимеры, строительные материалы, а также базальты, щебень и песчано-гравийные смеси.

– В недрах Республики Коми сосредоточены крупнейшие в мире ресурсы титанового и кварцевого сырья. Они предопределят будущее региона как мирового центра по добыче минерального сырья и производства из него высокосортной продукции на основе диоксидов титана и кварца, – отметил Алексей Новиков.

Напомним, ранее глава Коми Сергей Гапликов и президент Группы компаний «Русские титановые ресурсы» Анатолий Ткачук подписали соглашение между правительством региона и компанией о строительстве вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru