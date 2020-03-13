Против коронавируса – с чистыми руками

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом, пандемией (всемирным заболеванием). По всему миру аннулируют рейсы между странами, отменяют массовые мероприятия. В России более 30 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По официальным данным министерства здравоохранения Коми, в регионе пока не выявлено зараженных коронавирусом. Руководство республики принимает меры профилактики, из резервного фонда было выделено 11,3 миллиона рублей на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, в первую очередь деньги пойдут на обеспечение работы обсерватора в окрестностях Сыктывкара – временного учреждения, которое развертывается в приспособленных помещениях для локализации и ликвидации очага инфекции. Также средства направят на закупку средств защиты – респираторов, костюмов, изолирующих боксов для всей республики.

Напомним, ранее глава Коми Сергей Гапликов утвердил региональный план организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Разработана и утверждена дорожная карта организации обсервационного отделения в Сыктывкаре, проведен анализ готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией. Определены базовые учреждения для их госпитализации – стационары и отделения инфекционного профиля.

На базе Коми республиканской больницы имеется переносной аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Персонал обучен, расходные материалы есть в наличии.

В учреждениях здравоохранения создан запас медицинских масок, хирургических халатов, противочумных костюмов, респираторов, одноразовых шапочек, защитных экранов и очков, расходных материалов для забора материалов для лабораторного исследования, дезинфицирующих препаратов, кожных антисептиков.

В Республике Коми организована работа «горячей линии» для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации. Прием информации осуществляется круглосуточно по телефону «горячей линии» 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.

Дополнительно закупаются противочумные костюмы и респираторы, дезинфицирующие средства и комплекты изолированных носилок.

Диагностика новой коронавирусной инфекции организована на базе Центра гигиены и эпидемиологии Республики Коми в соответствии с распорядительными и методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным на 13 марта, в мире вирус обнаружили у 121 тысячи человек, почти пять тысяч пациентов скончались, 68 тысяч вылечились. Сильнее всего от пандемии пострадал Китай – более 80 тысяч выявленных случаев и более трех тысяч летальных исходов. Следом идут Италия (15 тысяч заразившихся, 1016 смертей), Иран (10 тысяч, 429 смертей), Южная Корея (7,8 тысячи, 66 летальных исходов). Много заразившихся в Испании (2965 человек, 84 скончались), Франции (2876 человек, 61 погибший), США (1459, 39 смертей).

В России коронавирус был выявлен у людей, которые побывали в странах, где распространяется инфекция, большинство зараженных вернулись из Италии. В Коми граждан, вернувшихся из-за границы с симптомами ОРВИ, помещают на карантин до установления природы заболевания. По состоянию на начало марта в республике под наблюдением находились шесть человек.

В Сыктывкаре отменен праздничный концерт «Крымская весна». Решение об отмене массового мероприятия принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, планировалось провести 15 марта на Театральной площади.

Болезнь, вызванная коронавирусом, похожа на обычный сезонный грипп, но имеет и ряд отличий. По данным ВОЗ, у болезней сходные проявления: обе инфекции вызывают заболевание органов дыхания, которое может приобретать разную интенсивность – от отсутствия симптомов до тяжелых форм, приводящих к летальному исходу. Главное отличие – в скорости распространения. У гриппа в среднем короче инкубационный период и интервал между последующими заражениями – около трех дней. При заболевании коронавирусом этот интервал составляет пять-шесть дней. Симптомы заболеваний похожи: высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота. Но процент тяжелых случаев при коронавирусе выше – в 15 процентах случаев болезнь протекает тяжело, в пяти процентах – очень тяжело, смертность достигает 3-4 процентов.

По данным медиков, вирус передается от человека к человеку по воздуху при близком контакте – на расстоянии ближе двух метров. Заразиться также можно, если коснуться руками поверхностей, на которых сохранился вирус, а затем дотронуться этими немытыми руками до носа, рта или глаз. Одной из таких поверхностей может быть и рука другого человека, например, инфицированного, в том числе того, у которого еще не проявились симптомы.

Специалисты призывают жителей Коми для профилактики заболеваний соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией: часто мыть руки, отказаться от рукопожатий, избегать мест массового скопления людей, контактов с гражданами, у которых есть признаки заболевания. Эти меры профилактики не будут напрасными, поскольку помогут снизить вероятность заражения сезонным вирусом гриппа. При появлении симптомов заболевания следует незамедлительно обращаться к врачу, а также по возможности оградить себя от общения с близкими и питаться из отдельной посуды. Главная рекомендация для профилактики коронавируса – воздержаться от поездок в страны, где выявлены случаи заболевания.

Мэрия Сыктывкара сообщила о мероприятиях, которые проводятся в городе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ и для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Постановлением столичной администрации образовательным организациям, учреждениям культуры и спорта предписано усилить обеззараживание при проведении влажных уборок с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день, соблюдать режимы проветривания и применять устройства для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях.

В школах, детсадах и центрах дополнительного образования введены «утренние фильтры» для выявления заболевших учеников. Также необходимо своевременное применение разобщения на срок не менее десяти дней в детских коллективах с высоким уровнем заболеваемости респираторными заболеваниями.

Руководителям предприятий общепита необходимо ввести масочный режим для персонала, усилить дезинфекцию при мытье посуды и влажных уборках с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день.

Предприятиям торговли также необходимо проводить усиленную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день, соблюдать режимы проветривания и обеззараживания воздуха в крупных торговых центрах. Аналогичные меры надо предпринять руководителям организаций, в которых проводятся массовые мероприятия культурно-досугового и спортивного характера.

Организациям, занимающимся пассажирскими перевозками, необходимо обеспечить введение масочного режима для персонала и проведения дважды в смену дезинфекции салонов транспортных средств.

Руководителям всех предприятий и организаций вне зависимости от организационно-правовой формы собственности рекомендовано не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Итоги работы по исполнению указанного постановления будут рассматриваться санитарно-противоэпидемической комиссией Сыктывкара в еженедельном режиме.

Людмила ВЛАСОВА

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