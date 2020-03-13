Госсовет Коми поддержал поправки в Конституцию России

Парламентарии республики подавляющим большинством голосов поддержали федеральный закон о поправках к Конституции Российской Федерации. Внеочередное сессионное заседание Госсовета Коми, на котором было принято это решение, состоялось 12 марта. Сессии предшествовало внеочередное же заседание президиума парламента и совместное предсессионное заседание комитетов.

В начале заседания спикер парламента Надежда Дорофеева отметила, что широкое общественное обсуждение поправок идет уже давно, а у представителей профильного комитета по законодательству и местному самоуправлению этот документ вообще стал настольной книгой.

– Есть федеральный закон, и есть регламент, которым определяется особый правовой режим рассмотрения этих поправок. В нашем регламенте утверждена определенная процедура – мы одобряем эти поправки или не одобряем, – пояснила председатель Госсовета.

Постановление по документу принимается, если за него проголосует не менее половины депутатского корпуса. После поддержки на региональном уровне закон отправляется на подпись президенту, а затем в Конституционный суд, который проверит поправки на «юридическую чистоту» по отношению к основному закону. Завершающим этапом принятия обновленной Конституции станет общенародное голосование.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев в свою очередь отметил:

– Конституция – это фундамент нашего государства, и иногда фундаменту необходим капитальный ремонт. Поправки писались людьми и для людей. Некоторые из них носят общий характер, некоторые – конкретный. Вот, например, что поддержу лично я, за что буду голосовать: за запрет на отчуждение российских территорий, за государственный статус русского языка, за защиту исторического наследия, за сохранение культурного наследия, за индексацию пенсий раз в год, за индексацию мер социальной поддержки. За это я готов проголосовать хоть сейчас, хоть через месяц. А что касается наших граждан, многие внимательно следят за работой над поправками, высказываются, и мы видим, что палитра мнений достаточно обширная. 22 апреля у граждан будет возможность высказать свое мнение.

Более подробно всех присутствующих с сутью вносимых в Конституцию поправок ознакомил член комитета по законодательству и местному самоуправлению Сергей Усачев.

– Рассматриваемый закон представляет собой объемный документ, изложенный более чем на 65 страницах и содержащий 46 позиций. В целях развития политической системы и усилия защиты конституционных прав и свобод граждан законом страны предлагаются поправки в положения 40 статей и глав с 3-й по 8-ю Конституции России, в том числе 15 статей появятся в новой редакции. Кроме того, основной закон дополнен новыми статьями. При этом документ не предусматривает изменений глав первой, второй и девятой, относящихся к ее фундаментальным основам, – отметил в преамбуле парламентарий.

Особо выступающий выделил некоторые позиции документа. Это, в частности, недопущение призыва и действий по отчуждению территорий России, преемственность в развитии российского государства. Поправками также определено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Отмечена особая роль русского языка и культуры. Определена возможность постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти вне Москвы. Предметами совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов являются сельское хозяйство, молодежная политика, координация вопросов обеспечения качества и доступности медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, защита семьи, материнства, отцовства и детства.

МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий и иных социальных выплат. Гарантируются защита достоинства граждан, уважение к человеку труда, обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей человека. Высшим должностным лицом субъекта может быть гражданин России, достигший 30 лет, постоянно проживающий в стране, не имеющий иностранного гражданства, ему запрещается открывать счета и вклады в иностранных банках за пределами России. Устанавливается верховенство российского права над международными документами, положения которых противоречат Конституции. Усиливаются требования к кандидатам на пост президента – закрепляется требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии у него иностранного гражданства. Одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Закрепляется такой конституционный институт, как Государственный Совет России, который будет способствовать обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока либо в случае отставки по состоянию здоровья, обладает неприкосновенностью. Вводится понятие сенатора и закрепляется, что Совет Федерации состоит из сенаторов. Изменяется количество судей Конституционного суда – с 19 до 11 судей. Расширяются полномочия Конституционного суда страны. Появляется понятие публичной власти.

После подробного представления поправок депутаты продолжили прения. Подавляющее большинство высказалось за то, что документ необходимо поддержать.

Депутат Леонид Вокуев напомнил, что с момента принятия Конституции прошло 27 лет и поправки, связанные с изменениями в обществе, за эти годы назрели.

– Над поправками работала солидная группа в составе профессионалов-юристов, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации. И поэтому нет оснований не доверять этим людям. Этот вопрос будировался в обществе целый месяц. Теперь надо дать дорогу народу в его решении. Перемены просто необходимы, они продиктованы жизнью. Считаю, что своевременно президент России выступил с такой инициативой. Думаю, что в каком-то скором будущем и нам предстоит вносить поправки в свою Конституцию, чтобы привести ее в соответствие с Конституцией Российской Федерации, – заявил депутат.

В итоге поправки поддержало подавляющее большинство – 22 депутата, два человека проголосовали против, двое воздержались.

На брифинге по окончании заседания Надежда Дорофеева подчеркнула, что парламент выполнил историческую миссию, большинством голосов одобрив изменения в Конституцию:

– Эти поправки необходимы, своевременны и обеспечат развитие нашего государства на ближайшую временную перспективу. Большая их часть носит социальный характер. Это поправки в отношении поддержки семей и детства, трудозанятости, социальные гарантии, медицина – все то, что беспокоит людей. Кроме того, важной инициативой я считаю и защиту суверенитета страны, где речь идет о недопустимости отчуждения территорий России.

Надежда Дорофеева пояснила, что документ должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов в стране, иначе вся процедура внесения поправок в основной закон будет прекращена. После этого Совет Федерации вновь соберется, чтобы утвердить решения регионов.

Лина ПЕРОВА

Фото Дениса БУДРИНА

Комментарии:

Юрий Болобонов, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми»:

– Страна растет, меняется и к настоящему моменту уже выросла из действующей Конституции. Внесение поправок – нормальный, естественный процесс. Другой вопрос, с какой скоростью эти изменения происходят. В Америке раз в сто лет, в Европе – чаще. Очевидно, что поправки в наш основной закон назрели. Одна из них касается повышения роли гражданского общества. Наше общество – это три сектора: государство, бизнес и общественные организации – НКО. Это всем известная доктрина. Изменения в статью 114 Конституции России закрепляют возможность общественности более активно участвовать в принятии государственных решений. А поскольку все статьи Конституции – это статьи прямого действия, то, соответственно, НКО встает на один уровень с первым сектором – с государством. То есть фактически у наших граждан появляется не просто гарантированное право участвовать в политической и общественной жизни, оно еще будет жестко регламентироваться и контролироваться, поощряться и поддерживаться. Из доктрины это переросло в конституционную норму. Государство и гражданское общество стоят теперь на одной горизонтали, в одной общей связке. На мой взгляд, это по-настоящему революционное решение.

Людмила Жукова, председатель Коми республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– От имени всех пенсионеров хочу сказать большое спасибо за то, что наконец узаконят в Конституции право на пенсионное обеспечение. И что индексацию пенсий будут проводить не реже одного раза в год. Это очень важная гарантия для пенсионеров. Хотелось бы также, чтобы индексацию проводили и в отношении работающих пенсионеров. Кто-то из них вынужден работать, чтобы помогать своим семьям. Кто-то требуется как наставник. Ситуации бывают разные. Эту категорию надо поддержать. Индексация социальных пособий и всевозможных выплат также коснется многих. Эти люди заработали свои льготы, а благодаря записи в Конституции они гарантированно смогут их получать.

Сергей Усачев, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми:

– Много изменений произошло в нашей экономической, политической, социальной жизни. Все это требует реформирования основного закона Российской Федерации. Поправки не затрагивают основ Конституции, они решают вопросы социальной справедливости, которые давно назрели. Плюс некоторые вопросы по организации власти, в том числе местного самоуправления. Ряд поправок направлен на сохранение целостности территорий Российской Федерации и требования к высшим должностным лицам, которые имеют серьезные ограничения. На мой взгляд, все поправки нужные и важные. Если во время народного голосования 22 апреля россияне их одобрят, уверен, что наша жизнь изменится в лучшую сторону. Поправки достаточно долго публично обсуждались. Те, кто заинтересован в их осмыслении, высказывании своей точки зрения, имели полную возможность с ними ознакомиться, с чем-то не согласиться и что-то предложить. Кроме того, введение поправок должно пройти через народное голосование. И до 22 апреля у людей еще масса времени на обсуждение, понимание, принимать их или нет. Решающий голос остается за избирателями.

Сергей Гагаузов, депутат Госсовета Коми:

– Совсем недавно на парламентских часах, которые проходили в школах, я говорил ребятам: смотрите, за столько лет у нас была всего одна поправка в Конституцию. Не успел я об этом сказать, и уже сегодня мы видим, что поправок достаточно большое количество. Считаю, что любые поправки не бывают несвоевременными, само слово «поправка» означает, что время для этого наступило. На мой взгляд, они конструктивны, логичны и значимы. Если они будут поддержаны гражданами Российской Федерации, это сделает нашу жизнь более динамичной, а Конституцию такой, какой бы мы хотели ее видеть на сегодняшний день. Депутатам надо было быстро вникнуть в информацию, принять решение оперативно и конструктивно, чтобы у людей, которые не обременены такими полномочиями, было время разобраться в документе.

Татьяна Саладина, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Коми:

– Партией «Справедливая Россия» была проведена большая работа по обсуждению и внесению поправок в Конституцию. Предложено более 40 поправок, 13 из них поддержано рабочей группой, созданной Владимиром Путиным. Мы будем поддерживать этот закон, так как наши значимые поправки вошли в данный документ. Это прежде всего индексация пенсий не реже одного раза в год, индексация всех социальных выплат для всех категорий, получающих те или иные меры поддержки. Поправки наделяют правительство полномочиями по организации экологического воспитания и принятию мер по сохранению окружающей среды.