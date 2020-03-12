Школьный период – время активного роста ребенка, интенсивных нагрузок и стрессов. И не всегда мы можем заметить первые признаки нарушения общего состояния своего ребенка. Среди типичных проблем с детским здоровьем – слабое зрение, гастрит, анемия, нарушение осанки, стоматологические заболевания.

Сохранить здоровье ребенка в режиме ежедневной школьной нагрузки, с учетом растущего детского организма, возможно. О действующей в системе ОМС диспансеризации несовершеннолетних, ее роли в период школьного обучения рассказала директор Сыктывкарского филиала «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Марина Николаевна Сычева.

– В целях профилактики развития детских заболеваний в сфере ОМС существует система диспансеризации несовершеннолетних, которая включает регулярные ежегодные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия, – отметила она. – Проведение профилактических осмотров позволяет выявить отклонения в здоровье, своевременно направить ребенка на дополнительное обследование (при необходимости) и лечение.

С первого года жизни ребенок осматривается врачами-специалистами, а в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводятся углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, почек, электрокардиография, общий анализ крови и мочи). Такое внимание врачей к здоровью детей в подростковый период не случайно. В это время происходит становление ребенка, его переход в юношескую жизнь. Дети начинают расти интенсивнее, ускоренный рост тела иногда не соответствует росту внутренних органов, что может привести к проблемам со здоровьем. У подростков, которые растут слишком быстро, часто бывают сердечные шумы, малокровие, дистония, перепады давления. Проблемы с сосудами сказываются и на других системах организма. Своевременное выявление отклонений в состоянии здоровья позволит избежать серьезных проблем в дальнейшем.

Диспансеризация школьников планируется медицинской организацией (детской поликлиникой) и проводится в течение учебного года. Ребенку выдается направление с указанием даты и места проведения профосмотра, списком врачей и исследований.

Если вы столкнулись с тем, что в медорганизациях нарушаются ваши права и права ваших детей на получение медицинской помощи по полису ОМС, обращайтесь к страховому представителю либо к главврачу организации, где проводится медосмотр. Застрахованные в страховой компании «СОГАЗ-Мед» могут связаться со страховым представителем по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (круглосуточно) или в онлайн-чате на сайте www.sogaz-med.ru.

– Перечень врачей-специ-алистов, анализов и исследований, рекомендованных для определенного возраста, регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н. Диспансеризация по полису ОМС проводится бесплатно и добровольно, – подчеркнула Марина Николаевна. – У всех ребят, участвующих в профосмотре, должно быть согласие родителей либо письменный отказ от прохождения диспансеризации или отдельных ее мероприятий.

Некоторые родители без существенных на то причин отказываются от прохождения профилактических мероприятий, а значит, и от формирования у ребенка культуры здоровья. Ведь если с ранних лет приучить малыша к тому, что ходить к доктору не страшно и полезно, он и в дальнейшем будет ответственно относиться к своему здоровью. Но главное, отказавшись от профилактических мероприятий, есть риск оставить нераспознанным развитие какого-либо заболевания. Не надо воспринимать диспансеризацию как формальность – она дает большой объем сведений как врачам, выявляющим детские проблемы, так и родителям, которых своевременно предупреждают о проблеме. Это не потребует от вас затрат: все услуги в рамках диспансеризации несовершеннолетних предоставляются бесплатно по полису ОМС.

Среди учащихся 11-х классов нет абсолютно здоровых детей, а среди первоклассников их лишь 4,3%. Эти данные озвучили эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ после 10-летнего наблюдения.

Как отмечают педиатры, дети часто болеют не по причине вирусов или плохой экологии. «Заботливые» родители при первых признаках простуды и при отсутствии показаний дают ребенку антибиотики, которые уничтожают нормальную флору кишечника, формируют устойчивость патогенных микробов к данным препаратам; при болях в животе – обезболивающие, тем самым усугубляя проблемы со здоровьем. Пример из жизни: при жалобах 4-летнего сына на боли в животике мать дает ему такие препараты, как Но-шпа и Мезим. При этом ребенок запивает их сладким соком, ест шоколад и чипсы, пьет сладкую газировку. К педиатру не обращаются, так как жалобы редки и боли после таблеток проходят. Сейчас это уже школьник, который страдает гастритом и ожирением второй степени.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, – не занимайтесь самолечением, формируйте у него приоритеты здорового образа жизни и питания.