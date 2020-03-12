«Ростелеком» провёл бизнес — семинар по защите информации

Компания «Ростелеком» провела в Сыктывкаре бизнес-семинар, посвященный вопросам информационной безопасности. В мероприятии приняли участие представители крупных региональных компаний, предприятий среднего и малого бизнеса.

Специалисты «Ростелекома» рассказали участникам встречи о способах защиты информационных активов от внутренних и внешних угроз, а также об ИТ-продуктах, которые помогают обеспечивать бесперебойную работу бизнеса и стабильное функционирование систем при кибератаках. Интерес у слушателей вызвали решения по сетевой безопасности и защите электронной почты, а также портал для тестирования и обучения сотрудников практической кибербезопасности.

Сервис по защите от сетевых угроз позволяет обеспечивать безопасность информационных систем государственных компаний и представителей крупного бизнеса. Благодаря его использованию можно снизить вероятность кибератак, централизовать доступ в интернет между разными площадками, сократить расходы на бесперебойную работу системы для территориально разрозненных подразделений компаний. Сервис защиты электронной почты обеспечивает комплексную защиту от спама, фишинга и вредоносного программного обеспечения.

Речь на семинаре зашла и о таких понятиях, как даркнет, социальная инженерия, ботнет, фишинг. От темы корпоративной информационной безопасности спикеры перешли к вопросам личной цифровой гигиены в сети: самыми распространенными угрозами, с которыми могут cтолкнуться пользователи, специалисты назвали продажи персональных данных и доступов к аккаунтам в социальных сетях, утечку паролей, а также хищение денег с банковских карт.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые технологии должны быть не только доступными и удобными, но и безопасными: для обычных пользователей, для бизнеса и государства. Именно поэтому противодействие киберугрозам и наращивание компетенций в области информационной безопасности – одно из приоритетных направлений для “Ростелекома”».

Алексей Богомолов, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«Для нас развитие направления кибербезопасности – это всегда диалог с бизнесом. Мы должны понимать, чего хотят клиенты, какие потенциальные угрозы существуют. Киберзащита давно перестала быть какой-то узкоспециализированной отраслью, теперь это насущная необходимость практически для всех. И гораздо эффективнее и надежнее использовать готовые решения оператора, обладающего экспертизой, чем создавать собственную инфраструктуру, требующую капитальных вложений, серьезных временных затрат и человеческих ресурсов. “Ростелеком” готов обеспечить информационную безопасность своих клиентов, у компании есть огромный опыт, есть технологические возможности, есть кадровый потенциал».

текст и фото ПАО «Ростелеком»