22 апреля в России объявлено выходным днем. В этот день состоится всенародное голосование по Конституции. В преддверии важной даты в стране стартовал проект «Волонтеры Конституции», который продлится до 16 марта.

Любой желающий стать волонтером сможет подать регистрационные данные о себе на сайте волонтерыконституции.рф. С предложением о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» выступила Ассоциация волонтерских центров. Инициативу одобрили в Центральной избирательной комиссии.

Порядка ста тысяч россиян-активистов будут рассказывать о предлагаемых изменениях в основной закон России. За две недели до даты голосования волонтеры начнут активную просветительскую работу. Появится три тысячи информационных стоек по всей стране: в торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, парках.

Для участия в проекте необходимо до 16 марта заполнить анкету: ФИО, регион, оставить паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Нужна фотокарточка. Поучаствовать в акции может любой россиянин от 18 лет.

Напомним, что с предложениями о внесении изменений в Конституцию страны президент России Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному Собранию. Поправки в основной федеральный закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Игорь ПЕТРОВ

Фото волонтерыконституции.рф