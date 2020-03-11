В Коми стартовал марафон «Мы наследники Великой Победы – 2020»

Во время рабочей поездки в Сысольский район глава Коми объявил о том, что правительство региона выделит республиканскому совету ветеранов 50 миллионов рублей на улучшение жилищных условий ветеранов. Также Сергей Гапликов дал старт благотворительному марафону, который проводится ежегодно в Коми накануне 9 Мая.

В селе Визинга Сергей Гапликов поздравил с наступающим праздником участника Великой Отечественной войны Алексея Егоровича Митюшева, а также вручил ему медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»:

– От всей души хочу поблагодарить всех, кто ценой неимоверных усилий сумел отстоять свободу и независимость нашей страны. Многие из них не вернулись с полей сражений, многим пришлось испытать на себе муки концлагерей, пройти через репрессии. Сегодня мы отдаем дань уважения всем защитникам Отечества и, конечно, всем ветеранам, кто сумел выстоять, выжить, дать вторую жизнь Родине. Именно эти люди создали все то, что мы обязаны сохранить, приумножить и передать нашим будущим поколениям.

Сергей Гапликов также поддержал предложение председателя Коми республиканского совета ветеранов Людмилы Жуковой объявить о начале благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы»:

– В год 75-летия Победы мы приняли решение выделить грант республиканскому совету ветеранов в размере 50 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий наших ветеранов, на ремонт их жилья. Мы направим дополнительные средства на оздоровление ветеранов. Помимо этого, конечно, я поддерживаю предложение Людмилы Александровны объявить ежегодный марафон «Мы наследники Великой Победы» открытым. Это наш с вами вклад как наследников Победы и тех, кто должен свято помнить, ценить подвиг своих отцов и дедов.

По информации Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в 2019 году в благотворительный фонд собрали один миллион 227 тысяч рублей. Эти средства были распределены в основном по сельским районам, адресная помощь оказана 190 ветеранам, в том числе на ремонт жилья, приобретение дров, бытовой техники, установку памятников.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru

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