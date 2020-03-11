Поисковые отряды заступают на «Вахту памяти»

9 марта в Сыктывкаре стартовал республиканский этап Всероссийской акции «Вахта памяти – 2020». В мероприятии приняла участие ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Общественной палаты страны Елена Цунаева, сообщает правительственный портал региона.

Открытию республиканского этапа акции предшествовал митинг и возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и к памятнику российским солдатам – участникам афганской войны и локальных конфликтов. Затем участники собрались в Центре досуга и кино «Октябрь».

– В год 75-летия Победы наряду с поисковой работой перед нами стоит не менее важная миссия – рассказать о той войне и о людях, которые победили. О тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто вернулся. Потому что с каждым годом ветеранов все меньше, и они уходят из жизни, не успев рассказать о себе. А мы сейчас, выезжая на поля сражений и работая с архивами, можем и обязаны это делать, – подчеркнула Елена Цунаева.

Председатель Коми республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Жукова отметила, что труд поисковиков важен и непрост:

– Вам приходится работать в поистине спартанских условиях: и в дождь, и в холод, и в жару, в грязи. Ребята, возвращайтесь, а мы будем вас ждать. Вместе с вами мы будем восстанавливать и сохранять память о тех, кто дал нам жизнь.

Людмила Жукова вручила руководителям поисковых отрядов почетные грамоты, а председатель сыктывкарской организации совета ветеранов Дмитрий Карпов – знаки «За отличие в поисковом движении». Старт «Вахте памяти – 2020» в Коми дала министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова:

– Мне выпала большая честь объявить об открытии «Вахты памяти». Особенно важно, что это происходит в очень значимый для нас год – Год памяти и славы, в год 75-летия Победы. Дорогие поисковики, память, которую восстанавливаете вы, о страшных годах войны, о солдатах, защищавших нашу Родину, не стереть. Пусть эта «Вахта памяти» будет реализована так, как вы ее задумали, и принесет во многие семьи ту память, которую они ждут.

Поисковому движению в Коми 17 лет. Волонтеры и участники 12 поисковых отрядов республики все это время занимаются поисками останков бойцов на местах сражений Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Вахта памяти» ежегодно проходит с 1989 года и включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших защитников в книги Памяти, организацию выставок, митинги, патриотические акции, перезахоронение останков воинов, найденных поисковиками.

Лина ПЕРОВА

Фото Минобрнауки Коми