Планы на ФАПы

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. В городах и райцентрах это поликлиники и амбулатории, а в сельской глубинке – фельдшерско-акушерские пункты – ФАПы. 16 января глава Коми Сергей Гапликов дал поручение профильному министерству активно заняться программой строительства ФАПов.

По информации минздрава республики, в регионе требуется полная замена 129 ФАПов. Реализации этих планов было посвящено рабочее совещание в комитете по социальной политике Госсовета Коми.

Как рассказал первый замминистра здравоохранения Игорь Маклаков, стоимость строительства одного ФАПа составляет порядка 13 миллионов рублей. В этом году в адресную инвестиционную программу вошло 19 фельдшерско-акушерских пунктов в восьми муниципалитетах. На их строительство потребуется 247 миллионов рублей. Средства будут изысканы из нескольких источников: 115,4 миллиона в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», включая трансферт из федерального бюджета в размере 73 миллионов, 42,4 миллиона рублей за счет республиканской казны и 131,6 миллиона – перераспределенных минздравом Коми из средств отрасли здравоохранения.

Шесть ФАПов – в селе Большелуг Корткеросского района, селах Брыкаланск и Сизябск Ижемского района, селе Дон Усть-Куломского района, поселке Нювчим Сыктывдинского района и поселке Илья-Шор Усть-Вымского района – включены в перечень объектов капитального строительства адресной инвестиционной программы на 2019-2020 годы. Что касается остальных 13 ФАПов, то минздрав направил предложения по их включению в адресную инвестпрограмму на 2020 год.

Но остаются еще 110 ФАПов, также требующих замены. Сейчас минздрав совместно с минстроем и министерством имущественных отношений и во взаимодействии с главами муниципалитетов ведет работу по выделению земельных участков под строительство этих объектов.

Участники рабочего совещания подняли еще ряд проблем. Например, сами медики зачастую против строительства ФАПов с жилыми помещениями, ведь, по сути, для фельдшера это означает жить на работе. Помимо этого, люди хотели бы иметь возле своего дома огород и баню, а на территории ФАПа это запрещено. В то же время руководители центральных районных больниц, в ведении которых находятся фельдшерско-акушерские пункты, напротив, ратуют за ФАПы с жильем, чтобы было где поселить приехавшего молодого специалиста.

Не менее актуальна и тема материальной заинтересованности медицинских кадров и инфраструктуры в населенных пунктах, где находятся ФАПы. Программа «Земский фельдшер» предусматривает для прибывающих на село специалистов подъемные в один миллион рублей. Но эта мера не всегда срабатывает из-за отсутствия инфраструктуры. Были случаи, когда молодые специалисты, приехав на место и убедившись, что условия для комфортного проживания здесь отсутствуют (нет нормальной дороги, детского сада и школы, плохое снабжение), берут кредит и возвращают деньги за целевой контракт, которые потратила на их обучение республика, лишь бы не оставаться в этой глубинке.

Игорь Маклаков добавил, что не возвращается в республику по месту распределения 25-30 процентов медиков-«целевиков». Стоимость их обучения оценивается в 600-700 тысяч рублей, и хотя при возврате средств должен начисляться коэффициент, суды, как правило, его в расчет не принимают. Молодые специалисты при помощи родственников собирают необходимую сумму и возвращают республике.

Галина ВЛАДИС

Фото Виктора Бобыря, БНК