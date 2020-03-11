Анатолий Немчинов избран главой Княжпогостского района

Исполняющий обязанности главы Княжпогостского района – руководителя администрации Анатолий Немчинов избавился от приставки и.о. Выборы состоялись 3 марта.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, на конкурс заявились три кандидата: заместитель главного инженера по газовому оборудованию котельных АО «КТЭК» Юрий Соловьев, главный специалист управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации района Владимир Иванов и и.о. главы района – руководителя администрации Анатолий Немчинов.

Конкурс прошел в два этапа, для этого была образована конкурсная комиссия в составе шести человек. По итогам ее работы осталось два претендента – Владимир Иванов и Анатолий Немчинов. После того как кандидаты представили свои программы, большинством голосов путем открытого голосования главой муниципального района «Княжпогостский» – руководителем администрации был избран Анатолий Немчинов.

Лина ПЕРОВА

Фото mrk11.ru