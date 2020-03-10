«Асъя кыа» отправляется на гастроли по республике

С 10 по 21 марта в Микуне, Емве и Вуктыле пройдут выступления Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»). В программе пять премьерных постановок последних лет.

10 марта в Микуньском доме культуры ансамбль представит концертную программу «Ожерелье Финноугории», созданную к 80-летию коллектива. Она включает в себя яркие сценические картины мордовской, удмуртской, марийской и коми культуры. Зрители увидят пляску «Тыпыртон», номер «Сурские мордовочки», традиции башкирских марийцев. Хор коллектива исполнит песни на финно-угорских языках. Завершит программу вокально-хореографическая сюита «Весенняя Сысола».

Ансамбль «Асъя кыа», отметивший в прошлом году 80-летие, является первым профессиональным художественным коллективом республики, сохраняющий вековые традиции народного творчества. Коллектив – «визитная карточка» самобытной культуры региона.

В Емве «Асъя кыа» выступит 18 марта. На сцене районного дома культуры коллектив покажет концертную программу «Под небом России», основанную на музыкальном материале Центрального и Северо-Западного регионов России. В нее вошли популярные русские народные песни, лирические и плясовые композиции, частушки и знаменитые инструментальные произведения. Прозвучат архангельская «Горы-горы, Матигоры», усть-цилемские горки, саратовские страдания и кадриль, русские народные песни.

Для детей в Микуне и Емве покажут мюзикл «Приключения Красной Шапочки», премьера которого состоялась на новогодних каникулах.

С 19 по 20 марта в Вуктыле вместе с программой «Под небом России» в исполнении артистов ансамбля «Асъя кыа» зрители увидят вечер современной хореографии «Любовь. Жизнь. Танец». В него вошли два авторских одноактных балета – «История любви, или Ромео + Джульетта на все времена» и «Любовь на острие навахи». В стилистике постановок нашли свое место классическая хореография, элементы народного стиля, деми-классика и хип-хоп.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора