Обитаемый остров

В воскресенье в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод состоялось официальное открытие центра восстановления личности «Пробуждение». Это реабилитационный центр, функционирование которого стало возможным благодаря средствам Фонда президентских грантов. Два миллиона рублей для реализации своего проекта получил руководитель автономной некоммерческой организации «Социальные инициативы» Павел Апальков. Основной идеей проекта стала бесплатная помощь нарко- и алкозависимым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

О пагубных пристрастиях Павел Апальков знает не понаслышке. Сам страдал наркозависимостью и до сих пор называет себя зависимым, поскольку уверен, что полное исцеление невозможно. Зависимость он сравнивает с эскалатором, который движется вниз: если оказавшийся на этой лестнице человек прилагает какие-то усилия, то он может оставаться на одном уровне, а не скатиться на самое дно. Чтобы хоть чуть-чуть подняться по воображаемой ленте эскалатора, надо постоянно перепрыгивать через две ступеньки.

Сам Павел Апальков за годы зависимости перепробовал немало способов отказаться от наркотиков. Самостоятельно это сделать не получилось, понадобилась помощь специалистов. Отказаться от употребления наркотиков мужчина смог только после лечения в реабилитационном центре за пределами республики. Остается «чистым», то есть не употребляющим наркотики, уже пять лет.

Павел не скрывает, что после выхода из реабилитационного центра испытал некую растерянность от отсутствия цели в жизни, той идеи, которая дала бы силы «прыгать через две ступени вверх». Такой идеей стала помощь другим наркозависимым. Он говорит, что ему повезло: родственники оплатили пребывание в реабилитационном центре. Но у большинства наркоманов и их родных часто нет денег – все съедает зависимость. Поэтому сначала Павел Апальков организовал в Сыктывкаре группу «Анонимные наркоманы», на бесплатные занятия в которой собирались зависимые люди. Впрочем, для кого-то такие встречи носили «разовый» характер: сегодня пришел, решил отказаться от зависимости, но уже завтра затянуло прежнее окружение. Вскоре появилась идея создать реабилитационный центр, где зависимые могли бы бесплатно пройти полноценный курс реабилитации.

Рассчитана программа не только на наркоманов, но и на алкоголиков, поскольку природа зависимости в принципе одинакова. По мнению собеседника издания, с алкоголиками даже сложнее работать: их пристрастие менее порицаемо в обществе, а негативные последствия употребления спиртного ощущаются не так остро, как наркотическая ломка. Поэтому зачастую алкоголики не признают, что у них есть проблема и им надо лечиться. Хотя очень часто не признают этого и наркоманы.

По словам Павла Апалькова, когда речь зашла о создании реабилитационного центра, на минуту усомнился в своих способностях: в тот момент он мог разве что поделиться личным опытом. Поэтому сыктывкарец решил получить специальное образование в Московском институте психоанализа.

Затем создал программу «Шаги в жизнь», получил первый президентский грант. Готовя проект открытия центра «Пробуждение», очень переживал, что в Фонде президентских грантов идею не поддержат, «экономил» каждую еще не полученную копейку, расходы указывал по минимуму и, как понимает уже сейчас, кое-где просчитался.

Например, в сумме гранта не были учтены расходы на ремонт помещения центра. Он рассчитывал, что на благое дело выделят, может, и не очень современное здание, но хотя бы в жилом состоянии. Однако состояние одноэтажного деревянного здания по адресу: Поселковая, 1, доставшегося от республиканского детского центра спорта и туризма, мягко говоря, оставляло желать лучшего: ни электроэнергии, ни отопления, ни нормально действующей канализации. В декабре по условиям гранта центр «Пробуждение» уже должен был заработать, но в это время в помещении только начался ремонт, в который руководитель центра вкладывал личные средства и личные усилия. Реализацию грантового проекта пришлось приостановить до завершения работ. «Обитаемым» помещение стало неделю назад.

В основном ремонт делали своими силами: где-то помогали будущие реабилитанты, те, кто мог хотя бы несколько дней оставаться «чистым», где-то подключались их родственники. Когда были решены основные проблемы с электроснабжением и отоплением, началось обустройство центра. На средства гранта закупили кровати, матрасы, одеяла, посуду, столы, стулья, мебель для кухни. Всю остальную мебель, в том числе для помещения консультантов, покупали подержанную, по символическим ценам, что-то люди отдали даром. И сейчас еще нет, например, занавесок на многих окнах, предметов интерьера, которые создали бы уютную домашнюю обстановку. Центр по-прежнему не отказывается от помощи, реабилитанты нуждаются во многих вещах, в том числе в одежде – как мужской, так и женской.

Проект рассчитан на двадцать человек. Пока в центре тринадцать реабилитантов, алкоголиков среди них больше, чем наркоманов, есть люди без определенного места жительства. В основном они «находят» дорогу в центр благодаря реализуемому в Сыктывкаре общественному проекту «Сытый гражданин».

Павел Апальков уверен, что для успешного избавления от зависимости очень важно быть именно сытым – это первый шаг к внутреннему комфорту и обретению позитивного взгляда на жизнь. Поэтому питание в центре четырехразовое. Еду помогают готовить сами реабилитанты, кто-то из них заново, а кто-то и впервые учится «домашним» делам: чистить овощи, убирать, мыть посуду. Кого-то всю жизнь кормили родители, ограждая от домашних хлопот, а у кого-то и дома давно уже не было. И такая обыденная процедура, как приготовление еды, тоже часть реабилитации: на кухне учатся и работать в команде, и просить о помощи, если с чем-то не справляешься, и трудиться ради других. Да люди просто начинают задумываться о том, как здорово было бы готовить еду на своей кухне для своей семьи. А Павел уверен, что любая цель достижима, если упорно идти к ней, преодолевая все препятствия.

Даже уход за домашними питомцами (в центре живут очень ласковые, «человеколюбивые» коты) – часть терапии. Им надо вовремя давать еду, воду, убирать за ними – все это дисциплинирует людей, которые привыкли думать только о себе, потакая своей зависимости.

На первом этапе реабилитантов стараются ограждать от воздействия окружающего мира со всеми его соблазнами, поэтому прогулки на свежем воздухе возможны только группой, а желательно еще и с пользой для общества – например, не просто на улице постоять, а снег во дворе расчистить. Или с пользой для своего духовного развития – не просто в город прокатиться, а на экскурсию в музей сходить.

– Зависимые – не плохие люди. Зависимость стала способом выживания в среде, где пришлось приспосабливаться. Люди, которые попадают в центр, – не всегда приятны как личности, именно потому, что зависимы, потому, что у них сформировалась такая модель поведения – волка-одиночки. Для них мир и люди враждебны. Если сформировать другую модель поведения, человек станет другим. В центре мы восстанавливаем способность зависимых жить в группе, – рассказал собеседник издания.

Консультанты центра реализуют программу реабилитации по преодолению зависимости: это ряд психолого-педагогических мероприятий, семинаров, тренингов, направленных на восстановление личности.

Павел Апальков подчеркивает, что никаких гарантий полного отказа от зависимости нет. И призывает не верить тем, кто дает стопроцентную гарантию освобождения от наркотической или алкогольной зависимости. Коварная болезнь может вновь захватить власть над человеком. Причем чаще всего это происходит тогда, когда человек возвращается в прежнюю среду, из которой его вырвали для реабилитации.

Самая важная составляющая успеха – собственное желание освободиться от зависимости. Без этого любые мероприятия малоэффективны. Поэтому в центре силой не удерживают: если кто-то решит уйти – двери будут открыты. При этом человек не получит клеймо неисправимого: если «созреет», может вернуться.

По словам руководителя АНО «Социальные инициативы», процесс восстановления способности взаимодействовать в условиях здоровой среды занимает от четырех до шести месяцев. На полгода рассчитан и проект, получивший президентский грант.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ