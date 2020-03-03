«Три кита» нездоровья

Северянам рассказали о факторах риска развития заболеваний

Каждый пятый житель республики страдает от лишнего веса и недостаточной двигательной активности – таковы итоги диспансеризации взрослых в 2019 году. Об основных факторах риска развития заболеваний шла речь в Общественной приемной главы Коми в ходе тематической прямой линии. По мнению медиков, многие болезни можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни.

Специалисты отметили, что в большинстве случаев здоровье человека лишь на десять процентов зависит от принятых медикаментов и назначенного лечения. Поэтому надежды пациентов на исцеление при помощи таблеток так часто не оправдываются. Еще на 15 процентов состояние организма обусловлено наследственными факторами, которые плохо поддаются корректировке. Фундаментом здоровья или нездоровья человека является его образ жизни, который «формирует» состояние организма на 60 процентов. Самые распространенные факторы риска, способствующие возникновению множества заболеваний: нерациональное питание, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. К этим «трем китам» нездоровья – а они есть как минимум у 20 процентов жителей Коми – зачастую добавляются злоупотребление алкоголем и курение. Итог – тяжелые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты.

Универсальные рекомендации для профилактики заболеваний хорошо известны: отказ от чрезмерного употребления сахара и соли, посильная физическая активность, соблюдение баланса белков, жиров и углеводов.

Но все-таки для каждого человека здоровый образ жизни будет чуть-чуть иным. Специалисты призвали не следовать слепо рекомендациям приверженцев ЗОЖ, а «слушать» именно свой организм, отвечать на его потребности. Кому-то интенсивные занятия спортом полезны, а для кого-то могут стать дополнительным фактором риска, вызвать повышение давления и другие проблемы со здоровьем. Не стоит увлекаться и диетами для обретения стройности – непродуманные самоограничения в питании могут серьезно навредить. Врачи подчеркнули, что диета – это не самостоятельные ограничения, а лечебное питание, и назначаться оно должно специалистом с учетом состояния здоровья пациента.

Заведующая отделением мониторинга здоровья центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Марина Комлева отметила, что чаще всего к врачам люди обращаются, если у них уже появляются симптомы болезни. А необходимо проходить обследование тогда, когда человек еще не страдает серьезными заболеваниями. Своевременное обследование позволит выявить факторы риска, а рекомендации врача при ответственном отношении пациента к их исполнению помогут уменьшить вероятность развития заболевания.

Главный врач ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка» Светлана Захарова подчеркнула, что основное направление педиатрии – именно профилактика заболеваний. К сожалению, сейчас родители забывают о хорошо известных «рецептах здоровья» ребенка. Это в первую очередь соблюдение режима дня, ежедневные долгие прогулки и игры на свежем воздухе.

Впрочем, соблюдение режима дня не менее важно и для взрослого. Медики сходятся во мнении, что одна из составляющих здоровья – крепкий и спокойный сон. Причем самый полезный сон с 21 до 24 часов, а многие именно в это время бодрствуют, что негативно сказывается на самочувствии. Продуктивный сон возможен в помещении, где прохладно, тихо и темно. Но на севере вскоре начнутся белые ночи, и в этот период медики рекомендуют закрывать окна очень плотными шторами, поскольку свет будет мешать спокойному сну.

Небезопасны для северян и поездки на отдых в жаркие страны. Кратковременная резкая смена климата не нанесет вреда здоровому человеку, но может оказаться пагубной для людей, страдающих хроническими заболеваниями. В зоне риска и маленькие дети. По словам Светланы Захаровой, период адаптации при резкой смене климата для детей составляет две недели, совсем малышам для акклиматизации нужно до четырех недель. В большинстве случаев заграничный отдых непродолжителен, дети только-только начинают привыкать к новому климату, а уже надо возвращаться домой. Реадаптация к погодным условиям севера протекает еще тяжелее.

Участники прямой линии обсудили и актуальную на сегодня тему: распространение вируса гриппа. По мнению медиков, лучшая защита от ежегодной атаки вирусов – вакцинация. В этом году в Коми в феврале эпидемический порог заболеваемости гриппом не был превышен, специалисты связывают это с высоким процентом вакцинации жителей республики. Светлана Захарова признала, что есть люди, которые утверждают, что сделали прививку от гриппа, но все равно заболели. Это утверждение не всегда верно, поскольку эти люди могли заболеть не гриппом, а ОРВИ – симптомы похожи, чтобы поставить точный диагноз, нужны специальные исследования. Но, как уверяют медики, даже если человек после вакцинации заразился гриппом, заболевание будет протекать легко, без осложнений.

Людмила ВЛАСОВА

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