Клинический вопрос

Жители Лесозавода ждут решения проблемы с медобслуживанием

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин ответил на вопросы общественности об открытии поликлиники в Лесозаводе, организации медпомощи в период распутицы, о том, как решаются вопросы с дефицитом современного оборудования в отрасли. Очередной «час с министром» прошел в Общественной палате Коми по поручению главы региона Сергея Гапликова.

Едва ли не чаще других на встрече звучали вопросы, связанные с медицинским обслуживанием жителей Сыктывкара, живущих в отдалении от центра города. В частности, несколько таковых задавали жители Лесозавода. И по некоторым из них Дмитрию Березину пришлось поспорить, отстаивая позицию минздрава, опровергая слухи.

Довольно долгим вышло обсуждение темы строительства поликлиники в Лесозаводе. Новое, современное здание, взамен обветшавшего деревянного, нужно было построить уже давно, но возможности пока нет. Этот вопрос даже выносили в 2017 году на прямую линию с президентом России. Министр рассказал, что с 2015 года подаются документы, чтобы включить строительство этого объекта в адресную инвестиционную программу и получить на это федеральные средства, но пока положительного решения не принимается. Однако по поручению президента новую поликлинику в Лесозаводе нужно открыть к концу этого года.

В условиях, когда бюджетных средств на тот или иной социально важный объект нет, в регионах все чаще прибегают к механизму государственно-частного партнерства. Таким же образом в Коми сейчас пытаются решить вопрос с поликлиникой в Лесозаводе: заключили соглашение с медицинской инвестиционной группой «Полимедика», которая уже реализовала подобные проекты в других регионах. «Полимедика» вызвалась привести в порядок старое производственное здание в Лесозаводе, превратив его в поликлинику. Многие жители этой части города не понимают, чем им поможет частная клиника, и считают, что в ней будут оказывать исключительно коммерческие услуги, но это не так: горожан, прикрепленных к этой поликлинике, будут обслуживать бесплатно по полисам ОМС.

Но ремонт в поликлинике сделан, оборудование завезено, даже штат набран, а она до сих пор не работает. Дмитрий Березин пояснил, что клинику по плану должны были открыть еще в конце 2018 года, но у ее хозяев возникли проблемы технического характера, касающиеся проводимых в здании работ: возник спорный вопрос, капремонт это или реконструкция, соответственно, вышла заминка с получением документов. В настоящее время уже получена лицензия на медицинскую деятельность, все требования соблюдены.

– Сейчас они говорят, что министерство не дает им работать. Развею миф: мы им выдали лицензию, мы их наделили объемами, – прокомментировал министр. – Они должны открыть двери. А люди – выбрать: либо ходить в старую лесозаводскую поликлинику, либо в «Полимедику». А в «Полимедике» говорят, что мы должны утвердить перечень улиц, которые они будут обслуживать. Но я такой приказ издать не могу, поскольку у людей есть законное право выбирать, где их будут обслуживать.

Между тем присутствовавшая на встрече жительница Лесозавода заявила, что за новую частную клинику минздраву она от лица всего микрорайона сказать спасибо точно не может. К такому мнению присоединились и другие участники встречи. В частности, клинику раскритиковали за здание, в котором ее разместили. По уверениям общественности, оно заражено грибком. Дмитрий Березин на это ответил, что по заключению Роспотребнадзора пока все в порядке. Кроме того, министру указали на то, что к «Полимедике» сейчас ни пройти ни проехать, нужно решать вопрос с пешеходным переходом, освещением, нормальным подъездом. Министр сообщил, что эти проблемы намерена решать администрация города. В завершение темы Дмитрий Березин отметил, что, несмотря на появление «Полимедики», планы построить в Лесозаводе государственную поликлинику никто менять не намерен. Как только появится возможность, строительство начнется. По всей видимости, новую клинику построят на месте старой.

Также Дмитрий Березин рассказал о том, как продвигаются дела со строительством нового корпурса республиканского онкологического диспансера. По его словам, работы почти закончены, корпус планируется открыть в мае. Появится новое оборудование для лечения онкобольных. В этом году будет закуплен ускоритель для лучевой гамма-терапии, другой такой аппарат приобретут в 2023 году.

Председатель регионального подразделения «Союза женщин» Галина Лапшина от лица представительниц прекрасного пола посетовала на недостаточное количество маммографов в учреждениях здравоохранения. А без них на ранних сроках рак молочной железы не выявить и не вылечить. Так что маммографы должны в обязательном порядке быть во всех городах и райцентрах. Дмитрий Березин ответил, что и рад бы, но не всегда есть возможность установить стационарный маммограф. Например, Койгородской ЦРБ предлагалось это сделать, но администрация учреждения отказалась, сославшись на нехватку места, и предпочла проводить обследования на передвижном. Такой маммограф на базе шасси ПАЗ будет доставлен в район в конце июня.

По его словам, передвижное диагностическое оборудование в Коми используется весьма активно: в прошлом году мобильные флюорографы и маммографы совершили 1168 выездов в разные населенные пункты – обследовано более 63 тысяч человек. В нынешнем году минздрав Коми закупит 23 передвижных диагностических комплекса, включая 10 флюорографов и 10 маммографов. Так что обследование можно пройти и в глубинке, были бы дороги, чтобы медики с оборудованием проехали. А их состояние у жителей труднодоступных населенных пунктов вызывает справедливые опасения, особенно в период распутицы и паводка. По этому поводу общественница из Сыктывдинского района Ольга Беляева спросила у министра, сколько машин скорой помощи будет дежурить весной в ожидании вероятных вызовов из заречных населенных пунктов. Дмитрий Березин ответил, что наготове будут стоять три машины, которые смогут достичь отдаленных населенных пунктов за 25 минут.

К «часу с министром» было прислано множество вопросов из разных районов Коми, ответить на которые во время встречи Дмитрий Березин просто не успел бы, поэтому им подготовлены письменные ответы, они размещены на сайте Общественной палаты региона.

Анна ПОТЕХИНА

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