Движение против стрессов

«Если у тебя все есть и тебе нечем заняться, займись собой» – эти слова 60-летний сыктывкарец Василий Триндюк сделал своим жизненным девизом. В возрасте, который условно считается началом пожилой фазы жизни, он может дать фору многим молодым: легко садится на шпагат, «фигуряет» на коньках, катается на велосипеде, сплавляется на байдарках, купается в проруби, занимается скалолазанием и путешествует.

Всю свою жизнь Василий Триндюк посвятил авиации. Но в 2013 году его списали на землю с букетом диагнозов, в числе которых простатит, тонзиллит, эрозийный гастрит, остеохондроз шейного и поясничного отделов позвоночника, частые воспаления седалищного и подлопаточного нерва. Нельзя сказать, что он совсем не заботился о своем здоровье. Занимался, даже брал с собой в самолет складной велосипед или роликовые коньки, чтобы не маяться от безделья во время командировок в другие города. Однако долгое сидение в кабине самолета на пользу явно не шло.

Стресс от выхода на пенсию усугубился разводом с женой. Никогда не куривший мужчина от переживаний закурил. Но сдаваться и опускать руки было стыдно перед самим собой. Он начал искать смысл жизни, изучал Библию, посещал курсы рейки. Кардинально изменить жизнь помогла ситуация, свидетелем которой он стал. Однажды гостил у своих знакомых в Прилузском районе. В этой семье был мужчина лет 40-45, в результате аварии получивший серьезную травму позвоночника, передвигался он в инвалидной коляске.

– Утром он попросил вытащить его на мороз, бодро и весело облился там холодной водой, обтерся, – рассказал Василий Триндюк. – Кроме всего прочего, меня поразило, что этот человек даже в таком положении не терял присутствия духа, учил языки, играл на гитаре. И тогда я подумал: «Почему я, здоровый, не могу этого делать, а он может?» Когда я в 50 лет впервые хотел искупаться в проруби на Крещение, это для меня было равносильно подвигу, я перед этим постился, в церковь ходил. В общем, после этой встречи будто проснулся и понял, что надо браться за себя.

Процесс возрождения себя к активной жизни Василий Триндюк начал со спорта. Именно с его помощью и правильного питания он решил избавиться от своих болезней. Самым тяжелым диагнозом в этом букете для него был простатит.

– Любой мужчина вам скажет: это конец жизни. А тут еще врач-уролог на первом же осмотре без обиняков заявила: «Ты теперь наш постоянный клиент». Назначила какие-то уколы, а они помогали как мертвому припарка, – поведал собеседник издания.

В общем, казалось бы, какие уж тут купания и ходьба по снегу босиком, о которых размечтался Василий Триндюк после той судьбоносной встречи. Но вскоре случайно наткнулся на брошюру о лечении свеклой. И случилось чудо: этот простенький овощ снял все проблемы в короткий срок.

– Я стал есть салаты из свеклы, пить сырой свекольный сок. Улучшение почувствовал уже на третий день. Это было невероятно. Воодушевленный успехом, я начал каждый день пить свекольный сок. В итоге очень скоро забыл, что такое простатит. Но зато этой свеклой я посадил желудок – образовалась язва. Поэтому, руководствуясь своим опытом, хочу предостеречь всех начинающих подобное лечение: салат из сырой свеклы должен постоять хотя бы часа два, а свекольный сок необходимо разбавлять водой или яблочным соком в пропорции один к трем, – предупредил Василий Триндюк.

Несмотря на некоторые издержки самолечения, самый страшный диагноз был побежден обычной свеклой. По словам мужчины, все остальное было уже не так страшно. Проблемы с позвоночником помогла решить гребля на байдарке, на которой он справлялся по местным рекам. Когда речка замерзала, он садился на велосипед и вставал на лыжи или коньки.

Чтобы всегда быть в тонусе и радоваться жизни, нужно, с одной стороны, не тратить себя на что попало, а с другой – занять все свое свободное время полезными для души и тела делами, искать увлечения, посещать спортивные секции, чтобы не сидеть и не маяться, уверен Василий Триндюк. Он начал регулярно заниматься тхэквондо, стал серебряным призером республики по этому виду спорта. Потом некоторое время обучался бальным танцам, сейчас изучает аргентинское танго.

Вся неделя у Василия Триндюка расписана по часам. Каждое утро он встает в семь часов, готовит в термобоксе овсяную кашу грубого помола. Иногда готовит смесь из проросшего овса. Предварительно овес замачивает, проращивает, прокручивает в мясорубке, а потом заливает кипятком и настаивает в термобоксе. За полчаса до еды употребляет эту смесь, которая не только содержит питательные вещества, но и прекрасно очищает печень.

В воскресные дни ходит на каток, где поражает молодежь техникой фигурного катания. Одно из его многочисленных изобретений (изобретательство – это еще одно его хобби) – роликовые коньки с передним тормозным роликом для тренировки прыжковой техники. Он сам их и испытывал. Два раза в неделю – занятия танцами в клубе «Танго». Ну и самое главное – несколько лет назад он все-таки преодолел страх зимней проруби и даже стал основателем клуба моржей в Сыктывкаре. Сейчас в нем уже 67 человек. Вместе с друзьями из клуба они ходят по выходным в баню и делятся разными техниками оздоровления. Среди моржей много людей, практикующих разные оздоровительные системы. Так, недавно смельчаки начали пробовать стояние на доске с гвоздями.

На вопрос, как сохранить бодрость духа и здоровье на долгие годы, Василий Триндюк отвечает: «Самое главное – эмоциональная устойчивость. Потому что как бы ты ни старался, результат многодневных тренировок может быть разрушен одним сильным стрессом». Истина, казалось бы, общеизвестная, но только вот мало кому под силу ее воплотить в жизнь. А все потому, что здоровый дух и здоровые эмоции бывают только в здоровом теле.

– Вредные эмоции сгорают во время занятий спортом, – поделился своим опытом Василий Триндюк. – Не надо никаких средств для чистки сосудов, которые сейчас всюду рекламируют. Сосуды дряхлеют, кровообращение нарушается из-за обычного застоя. Двигаться надо больше. Тогда и шлаки начнут выводиться, и сосуды будут очищаться, вентиляция легких усилится, и главное – придет радость жизни. А когда человек живет в радости, разве захочет он ее менять на какие-то обиды? Мелочи это все, потому что в жизни все преодолимо.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»