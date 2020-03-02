Подготовка к голосованию по Конституции

Общенародное голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации намечено на конец апреля. Согласно опросам ВЦИОМ, на 20 февраля более 70 процентов граждан страны не очень хорошо представляют себе суть изменений, проголосовать были готовы менее 40 процентов. Спустя неделю таких граждан было уже 66 процентов. В любом случае времени остается мало, необходимо, не откладывая, развернуть среди населения широкую разъяснительную работу и уже сейчас начать готовить волонтеров и заниматься организацией процесса голосования.

Такое предложение высказал на встрече членов Общественной палаты Коми с депутатами Госсовета республики преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Виктор Воробьев. В палате он входит в состав комиссии по вопросам гражданского общества.

По мнению общественника, разъяснительная работа должна вестись с привлечением всех органов власти, которых коснется конституционная реформа, специалистов в области конституционного права, научного сообщества. Обязательно нужно привлечь к этому процессу и общественников, депутатов Госсовета, Госдумы и членов Совета Федерации. Организовать серию круглых столов и разъяснять на таких встречах непонятные моменты, обсуждать ключевые положения. На местах – в муниципалитетах – разъяснительная работа могла бы проводиться через общественные советы, а базовой площадкой для дискуссий и подготовки таких групп может стать СГУ. И уже сейчас пора готовить волонтеров и наблюдателей, которые будут работать в день голосования. Виктор Воробьев выразил уверенность, что республиканский избирком подключится к их подготовке и окажет всяческую информационную помощь.

Встреча, где было высказано это предложение, состоялась в пятницу, 28 февраля. В этот же день Центризбирком на своем заседании принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Документ будет дорабатываться в ближайшие дни с учетом мнений региональных избиркомов и экспертного сообщества.

В проекте содержатся правила подготовки и проведения голосования, за основу взят закон о выборах президента страны. Процедура учитывает все наработки российской избирательной системы последних лет: возможность голосовать по месту фактического нахождения («мобильный избиратель») на любом участке в России и за рубежом, а также общественное наблюдение.

Кроме того, в документе пре-дусмотрена возможность досрочного голосования.

По мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в последние годы проделана большая работа, чтобы защитить эту процедуру от злоупотреблений. В ЦИК считают, что «досрочка» в новом формате ни у кого не вызовет нареканий.

Проект порядка подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию носит предварительный характер.

В протоколе заседания ЦИК указано, что принятый за основу документ направляется в региональные избиркомы, которые должны представить свои предложения и замечания по тексту до 6 марта. По словам Эллы Памфиловой, Центризбирком учтет и мнения экспертного сообщества при подготовке финальной версии документа.

Лина ПЕРОВА

Фото РИА Новости/Евгений Биятов