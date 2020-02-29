Подвиг шестой роты

1 марта исполнится двадцать лет подвигу шестой роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. В этот день в 2000-м году рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина приняла бой с превосходящими по численности силами боевиков в Аргунском ущелье Чеченской Республики. Практически все бойцы роты героически погибли.

Среди них был уроженец Удорского района гвардии младший сержант Константин Кривушев. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии младший сержант Константин Кривушев посмертно награжден орденом Мужества.

В Коми чтут подвиг воинов-десантников. Глава республики Сергей Гапликов 20 февраля принял участие в селекторном совещании с заместителем председателя федерального правительства Юрием Борисовым. Как сообщает пресс-служба главы Коми, на совещании были рассмотрены вопросы исполнения указа президента России «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

Распоряжением правительства республики в Коми утвержден план по подготовке и проведению в регионе памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников. В частности, на родине героя в селе Кослан установлена мемориальная доска в честь бойца. Обустроена площадка для установки памятника в центре села Кослан. В мае – июне 2020 года планируется установить бюст, а также благоустроить прилегающую территорию. Имя героя-десантника 15 февраля 2020 года присвоено отряду юнармейцев Косланской средней школы. 1 марта в Сыктывкаре возле памятника «Скорбящий воин» пройдет митинг, посвященный памятной дате подвига десантников шестой парашютно-десантной роты. Митинги пройдут также у памятников воинам-интернационалистам в городах и районах республики.

В феврале 2000 года федеральные войска проводили операцию по окружению бандформирований, оставшихся после освобождения Грозного, с целью их дальнейшего уничтожения. После продолжительного артиллерийского обстрела местности, возле населенного пункта Шатой, боевики сгруппировались в батальон «Белые ангелы» численностью 500-700 человек, чтобы через Аргунское ущелье выйти из окружения в сторону Дагестана. Путь банде преградили десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.

Бой в Аргунском ущелье на высоте 776 продолжался почти сутки: 29 февраля – 1 марта 2000 года на рубеже Улус-Керт – Сельментаузен. В ходе столкновения с боевиками погибли 84 десантника – почти вся 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ (84 человека из 90). Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 370 до 700 человек. Это сражение запомнилось как самое кровопролитное в ходе Второй чеченской кампании. 69 солдат и офицеров 6-й роты были награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно). В 2008 году одну из улиц в Грозном назвали в честь псковских десантников. В марте 2017 года на месте гибели военных был установлен мемориальный крест.

После боев утром 1 марта осталось только четыре гвардейца, способных держать оружие. Артиллерийский корректировщик гвардии капитан Романов, командовавший ротой после гибели Евтюхина, вызвал огонь полковой артиллерии на себя. Более тысяч снарядов обрушилось на поле боя на высоте 776. Они падали не только в расположение боевиков, но и в боевые порядки остатков роты. Взрывом мины Романову оторвало обе ноги, но он до последней минуты жизни продолжал по рации корректировать огонь. На склоне горы остались лежать 84 десантника и около пятисот боевиков. Остальным боевикам удалось прорваться из Аргунского ущелья. В живых осталось только шестеро тяжело раненных десантников. Среди погибших был и командир боевой машины, командир отделения, младший сержант Константин Кривушев. Родился он в поселке Ыджыдъяг Удорского района 31 мая 1980 года. Похоронен в Кослане.

О подвиге десантников были написаны книги «Рота», «Прорыв», рассказ «Последний парад» Вячеслава Дегтева, сняты фильмы «Русская жертва» и «Прорыв», сериалы «Честь имею», мюзикл «Воины духа». Им поставлены памятники в Москве и Пскове. Героическая гибель 6-й роты нашла свое отражение в творчестве целого ряда музыкальных коллективов и исполнителей: Ансамбля имени Александрова («Шестая рота»), «Голубых беретов» («Вы рядом с нами»), Стаса Коноплянникова («Шестая рота») и других. В январе 2020 года Студией военных художников имени Грекова представлена диорама «Высота 776», посвященная подвигу воинов-десантников. Диорама будет размещена в Музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани и откроется в марте 2020 года. 7 февраля 2020 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии».

Артур АРТЕЕВ

Фото из открытых источников