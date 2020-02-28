«Земский учитель» набирает претендентов

Более 70 заявок на участие в программе «Земский учитель» подали претенденты на вакантные места в школах республики. Эта федеральная программа призвана решить вопрос с нехваткой педагогов на селе и в небольших городах с населением до 50 тысяч человек.

Принять в ней участие могут педагоги со средним или высшим педагогическим образованием, причем не только из Коми, но и из других регионов. При этом учитель, подавший заявку на конкурс, не должен проживать в том муниципалитете, где требуется вакансия. Возрастное ограничение – до 55 лет. Участники программы имеют право получения единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей за счет средств бюджета Коми.

По информации министерства образования республики, уже подана 71 заявка. Это специалисты из Республики Коми, Ленинградской области, Хакасии. Для участников подготовлено 48 вакансий, из них самые востребованные – учителя русского и иностранных языков, истории и обществознания.

Единовременная компенсационная выплата предоставляется каждому учителю, включенному в список победителей конкурсного отбора. На что потратить эти средства, победители определяют самостоятельно. Взамен учитель должен будет не менее пяти лет проработать в выбранной школе на ставку не менее 18 часов в неделю. Перечень школ и вакансий был утвержден министром образования, науки и молодежной политики Коми Натальей Якимовой.

Заведующий Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования КРИРО Александр Аверин отметил, что заявки для участия в конкурсном отборе принимаются по 10 апреля включительно:

– Далее начнутся процедуры, связанные с деятельностью конкурсной комиссии, где будут рассмотрены представленные материалы, а после – выстроен рейтинг претендентов. Участники, занявшие с 1 по 16 место, и станут победителями конкурсного отбора.

Имена победителей будут определены в мае. Компенсацию они получат после заключения трудового договора. 2020/2021 учебный год первые «земские» учителя республики встретят уже на новом месте работы.

Как сообщает пресс-служба минобраза, одной из участниц проекта стала жительница Сыктывкара Марина Игушева. Свою учительскую карьеру она начинала в столичной школе №31. Большой профессиональный опыт получила, работая в коррекционной школе-интернате. Руководила сосногорской школой №1. Шесть лет назад по семейным обстоятельствам Марина Игушева вышла на льготную пенсию, но любовь к работе не давала покоя. В середине января она подала заявку на участие в проекте «Земский учитель» с готовностью отправиться в поселок Водный.

– Еще со студенческих лет я мечтала обучать детей начальных классов из сельской местности. После окончания института по распределению меня направили работать директором Усть-Цилемского дома пионеров. Но так сложилось, что в это же время я вышла замуж, и с семьей мы остались здесь, в Сыктывкаре. Мужу дали квартиру, и мы решили не уезжать, – рассказала Марина Игушева. – Сейчас, спустя столько лет, я верю, что моя мечта наконец-то сбудется.

Марина Игушева не только педагог, но по совместительству дефектолог и логопед. Своим хобби считает рукоделие, поэтому в планах – создание кружка по рукоделию для самых маленьких, где дети научатся вышивать, вязать.

Галина ГАЕВА

Фото riaderbent.ru