В Ухте началась подготовка волонтеров Победы

Опытных волонтеров и новичков собрал на своей площадке бизнес-инкубатор Ухтинского государственного технического университета. В городском форуме «11» приняли участие около 80 учащихся ухтинских школ, лицеев, колледжей и университета, сообщает пресс-служба администрации города.

Для ребят были организованы три образовательные площадки: «Волонтеры образовательных организаций», «Юнармейское движение» и «Руководители волонтерских объединений». Специалисты Республиканского центра детей и молодежи и УГТУ обучали молодежь основам волонтерства, а также поясняли нюансы работы с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны.

Все участники получили сертификаты о прохождении программы форума «11», а особо отличившимся в течение года добровольцам торжественно вручили благодарственные письма главы Ухты – руководителя администрации города.

В их числе городская православная служба «Милосердие». У активистов службы множество добровольческих проектов, но один был отмечен особо. Проект «Накорми человека» предполагает оказание продуктовой помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, родителям-одиночкам, взрослым инвалидам, пенсионерам, бездомным. В торговых центрах и продуктовых супермаркетах Ухты установлены специальные боксы, куда покупатели могут пожертвовать продукты в фабричной упаковке длительного хранения.

Организация «Милосердие» помогает не только продуктами, но и лекарствами, уборкой по дому, сопровождением в больницы, юридическими или психологическими консультациями. Также ежедневно функционирует гуманитарный вещевой склад для нуждающихся, а бездомные три раза в неделю получают полноценный обед.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты