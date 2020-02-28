С начала года в Коми добыли 35 волков

По данным охотуправления минприроды республики, самое большое количество хищников добыто в Княжпогостском и Сысольском районах – по девять особей. В Усть-Вымском районе охотники отстрелили пятерых волков, в Сыктывдинском – четырех, трех особей добыли под Сыктывкаром, в Ухтинском и Койгородском районах – по две и одного зверя в Корткеросском районе.

Сотрудники управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов минприроды региона проверяют каждое сообщение о появлении волков в населенных пунктах, а также проводят общий мониторинг ситуации.

В 2020 году министерством принято решение о регулировании численности волков на территориях 13 муниципалитетов Коми. Под регулирование попали 322 особи волка вне зависимости от пола и возраста. Решение позволяет выдавать разрешения на добычу волков вне сроков проведения любительской и спортивной охоты. Кроме того, разрешения на отстрел волков выдаются охотникам без ограничений в ходе любительской и спортивной охоты на любые виды дичи в установленные для этого сроки.

Численность волков в республике на сегодня составляет примерно 1200 особей, за три года популяцию необходимо сократить вдвое. Для сравнения: в начале 2019 года в Коми насчитывалось 1650 волков.

Исключить факты появления хищников в населенных пунктах поможет не только сокращение их численности. Как подчеркивают в минприроды, необходимо также соблюдать правила содержания собак и обращения с отходами.

Напомним, в конце 2019 года по поручению главы Коми правительством республики было принято решение о выплате денежного вознаграждения за добычу волка или медведя в размере 20 000 рублей за особь, на что в бюджете республики были предусмотрены 4,6 миллиона рублей. По поступившим 148 заявлениям приняты решения о выплате денежного вознаграждения на сумму 3 260 000 рублей (добыто 163 особи: 70 волков и 93 медведя).

В этом году выплата вознаграждений за добычу волка и медведя продолжится, на эти цели будет выделено порядка семи миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото конкурс-фотоловушка.рф