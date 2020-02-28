Федеральная поддержка на ремонт дорог

Сергей Гапликов принял участие в заседании рабочих групп Госсовета России по направлениям «Транспорт» и «Энергетика». Заседание состоялось 26 февраля в Москве. В числе прочих рассмотрен вопрос приведения в нормативное состояние автомобильных дорог в субъектах страны, сообщает пресс-служба главы Коми.

В республике на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть», содержащего программу дорожных работ на период до 2024 года, предусмотрено финансирование в объеме 11,04 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2,7 миллиарда.

К 2024 году планируется привести в нормативное состояние покрытие 655,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения, по которым организованы маршруты движения школьных автобусов и регулярные маршруты общественного транспорта.

Также в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» необходимо привести в нормативное состояние 150,7 километра автодорог городской агломерации, снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) в Коми, увеличить пропускную способность участков автодорог, работающих в режиме перегрузки, снизить смертность в результате ДТП.

В октябре 2019 года между Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми и Федеральным дорожным агентством подписано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ремонт моста через реку Вычегду на автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта (по 190 миллионов рублей в 2019 и 2020 годах). Работы планируется завершить в 2021 году.

Кроме того, в республике разработан проект программы по восстановлению мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, расположенных на сети автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. В нее вошли 43 объекта общей стоимостью 3,9 миллиарда рублей. Предложения о получении господдержки за счет средств федерального бюджета на реализацию этих мероприятий направлены в Федеральное дорожное агентство.

Лина ПЕРОВА