Владимир Косов вновь назначен вице-спикером

После непродолжительного перерыва Владимир Косов, покинувший пост заместителя председателя Госсовета Коми в октябре 2019 года по собственному желанию «из-за невозможности совмещать депутатскую и врачебную деятельность» (в связи с прохождением специализации), вновь избран вице-спикером республиканского парламента. Этот кадровый вопрос был рассмотрен на февральской сессии Госсовета.

За назначение Владимира Косова депутаты голосовали тайно с использованием электронной системы голосования. 17 парламентариев поддержали его кандидатуру, шесть были против, двое воздержались.

Перед тем как занять место в президиуме, старейший депутат вышел к трибуне, поблагодарив тех, кто его поддержал, и сообщил, что в этом году исполняется 50 лет его врачебной деятельности. За эти годы он провел десятки тысяч операций и благодаря своей работе хирурга стал депутатом Госсовета. Среди наказов, которые получил Владимир Косов, будучи кандидатом, был и такой: если изберут депутатом, не бросать врачебную практику, что он и сделал и продолжает это обещание выполнять. И та, и другая работа требует большого внимания.

По словам парламентария, в год он принимает около 300 человек, которые приходят к нему на депутатский прием, и каждому он старается помочь в силу своих возможностей.

Выступление вновь избранного вице-спикера депутатский корпус поддержал аплодисментами.

Таким образом, теперь в Госсовете Коми четыре вице-спикера: Александр Макаренко, Валентина Жиделева, Василий Смалий и Владимир Косов. Это стало возможным после того, как на декабрьском заседании сессии Госсовет снял ограничения по количеству заместителей председателя республиканского парламента.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»