В Сыктывдине переходят на энергоэффективное отопление

Автор: Редактор 26.02.2020

Два образовательных учреждения села Выльгорт Сыктывдинского района переходят на энергоэффективное отопление. В зданиях детского сада №8 и средней школы №1 в рамках энергосервисных контрактов устанавливаются автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием. Работы планируется завершить до конца года.

Новое оборудование обеспечит комфортный температурный режим в помещениях и позволит сократить ежегодные затраты бюджета на оплату тепловой энергии более чем на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Коми.

В рамках энергосервисных контрактов модернизированы системы уличного освещения в сельских поселениях Нювчим и Часово. В результате бюджеты муниципалитетов ежегодно экономят порядка 1,6 миллиона рублей. Также в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для заключения энергосервисных контрактов еще по двум бюджетным объектам района. В целом по республике потенциальными инвесторами предложена реализация энергосберегающих проектов еще по 25 объектам государственных и муниципальных учреждений на общую сумму инвестиций более 400 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото owen.ru

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