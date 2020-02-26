Приключения итальянца в Коми

В Ижемском районе завершает работу съемочная группа телепрограммы канала НТВ «Поедем, поедим!». Ее ведущий – итальянский музыкант и кулинарный эксперт Федерико Арнальди 25 февраля побывал в чуме, где его угостили масленичными блинами, замешенными на оленьей крови.

Съемки передачи проходили в Коми с 22 по 27 февраля. За эти дни Федерико Арнальди посетил Ухту и Ижму. Ижемки из Сизябска испекли для гостей блины в чуме на железной печке-буржуйке. Итальянец примерил парку – рабочую одежду оленеводов в виде малицы из сукна.

Федерико родился под Римом, его родители трудятся на собственных виноградниках. Он знает семь языков: итальянский, русский, английский, испанский, французский, болгарский и польский. В Ижме выучил с десяток коми слов и смог оценить блинчики по-коми: «Бур, зэв бур!» Арнальди уже два года живет в России, но на севере впервые. Здесь его все удивляет, поэтому часто звучит возглас: «Mаmma mía!»

В Сизябске гость побывал в цехе по пошиву изделий из оленьего меха и кожи. В деревне Вертеп итальянцу раскрыли секреты национальной выпечки. Здесь в русской печи испекли шаньги, калитки, пироги с ягодами.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru