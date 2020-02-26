Поликлиники в новом формате

В поликлиниках центральных районных больниц Прилузского и Троицко-Печорского районов внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Преобразования, позволяющие выстроить работу максимально удобно для врача и пациента, стали реальностью благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщает правительственный портал Республики Коми.

В поликлинике Прилузской ЦРБ медицинские регистраторы получили возможность полностью посвятить свое время непосредственному общению с пациентами, не отвлекаясь на консультации и запись на прием по телефону. За это теперь отвечает созданный недавно кол-центр. Также обновили четыре кабинета врачей общей практики. Новая информационная система позволяет не выходя из кабинета, прямо во время приема, записаться на повторное посещение врача, к узким специалистам и на обследования не только в районной больнице, но и в республиканских медорганизациях.

Изменилась и работа кабинета забора крови, совмещенного с процедурным. Введена электронная запись пациентов как на забор анализов, так и на процедуры.

Троицко-печорская поликлиника тоже преобразилась. Пациенты оценили новое место расположения регистратуры и то, что она стала открытой, без очередей и барьеров в виде традиционных «окошек» обращения. Серьезный ремонт проведен в процедурном кабинете, который тоже «переехал» на новое место. В новом формате – без обращения в регистратуру – заработало отделение профилактики, единая электронная система появилась в кабинетах врачей общей практики.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru