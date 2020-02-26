Госсовету Коми исполнилось 25 лет

Четверть века назад законодательный орган власти республики – Верховный Совет – был преобразован в Государственный Совет. Этому событию посвящена выставка в фойе регионального парламента.

На стендах – история в фотографиях и воспоминаниях депутатов шести созывов Госсовета Коми. Наибольший интерес вызывает стенд, рассказывающий о первом созыве, когда к микрофонам выстраивались очереди желающих выступить, законы принимались в жарких дискуссиях и было много новых лиц. Ни один последующий созыв не сравнится с первым по активности депутатов и накалу страстей, но при этом политики умели договариваться. Как напомнила председатель Госсовета Надежда Дорофеева, первым созывом было принято более 720 законов. Это самое большое количество законопроектов за всю историю законодательного органа региона.

Экскурсию для нынешнего, шестого созыва парламентариев провела автор экспозиции, научный сотрудник Национального музея Коми Елена Морозова. По ее словам, понять атмосферу 25-летней давности очень помогает стенографический отчет первой сессии Госсовета. В частности, можно узнать, по какому принципу новоиспеченные народные избранники выбирались в руководящие органы парламента. Например, Валерия Маркова избрали не только потому, что у него блестящее образование, но и за авторитет в финно-угорском мире. А Ивана Кулакова на пост заместителя председателя выдвинули потому, что он прошел все ступени хозяйственной руководящей работы – от простого рабочего вырос до руководителя высшего звена. При этом хозяйственников, имевших большой опыт работы на местах, в первом созыве было очень много – 42 процента. И во многом именно благодаря им в это время приняли целый ряд законов и постановлений, связанных с деятельностью муниципальных образований, с самостоятельностью районов.

Некоторые депутаты первого и последующих созывов оставили воспоминания, которые по-настоящему оживляют картину законотворчества. Например, как вспоминает бывший председатель комитета по социальной политике Галина Кравченко, каждый раз, когда она выходила к трибуне, то слышала, как вокруг говорили: «Ну вот, сейчас опять начнет клянчить деньги». А деньги она «клянчила» на школы, детские сады, больницы.

Такие воспоминания нужны и важны и о нынешнем созыве. Поэтому Елена Морозова обратилась к депутатам:

– Поставьте перед собой задачу написать хоть несколько строчек.

Историка поддержала Надежда Дорофеева, попросив коллег подготовить воспоминания к июньской сессии.

Сама Надежда Дорофеева на брифинге по поводу юбилея Госсовета Коми особо остановилась на итогах работы нынешнего созыва.

– Шестой созыв не совсем простой, тем не менее плодотворный. Были приняты очень важные решения в поддержку семьи: введена единовременная выплата за третьего ребенка, выросло количество получателей денежной компенсации, материнский капитал стало возможно использовать и на строительство, и на приобретение жилья. За период работы шестого созыва впервые в истории законодательного органа власти был сформирован Общественный совет при Госсовете. Этот общественный орган оказывает экспертную поддержку, проводит обсуждение законопроектов.

Спикер парламента вспомнила и о демографических инициативах, которые были внесены главой региона Сергеем Гапликовым и поддержаны депутатским корпусом:

– На протяжении двух месяцев 2019 года шла активная работа по рассмотрению и обсуждению не только тех норм, которые уже действовали, но и предложений, поступивших от общественных организаций, депутатов. Большая часть из этих предложений вошла в редакцию закона о социальной поддержке семей, имеющих детей. Цена вопроса выросла от одного до 1,3 миллиарда рублей. Это войдет в историю периода шестого созыва и свидетельствует о совместной работе Госсовета, правительства Коми и общественников.

Галина ВЛАДИС

Фото Дениса БУДРИНА