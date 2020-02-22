Уважаемые жители Республики Коми!

Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля – всенародный праздник, который олицетворяет мужество и отвагу, честь и доблесть, объединяет всех, кто считает своим долгом преданно служить Родине. В этот день мы отдаем дань уважения людям, которые берегут мирную жизнь наших граждан, надежно обеспечивают безопасность России.

Патриотизм, беззаветное служение и верность Отечеству, ответственность за его судьбу, готовность к самопожертвованию были, есть и будут важнейшими ценностями российского народа. Именно эти качества отличают жителей нашей великой страны, позволяют справиться с любыми трудностями, жить в независимом и сильном государстве.

В истории России немало страниц, написанных героическими подвигами наших защитников. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в ознаменование которой президентом страны Владимиром Путиным 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Мы никогда не забудем наших героев и сохраним для будущих поколений историческую правду.

Мы всегда будем благодарны дорогим ветеранам, чье мужество и стойкость являются примером любви к Родине. Уверен, подрастающее поколение продолжит славные традиции, заложенные вами, будет так же надежно оберегать мирную жизнь, защищать независимость и национальные интересы России.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мира!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми