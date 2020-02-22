Дорогие ветераны Вооруженных сил, солдаты и офицеры Российской армии! Уважаемые мужчины!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем защитника Отечества!

Нет более высокого призвания, чем отстаивать дело мира. Надежная защита рубежей нашего государства – это гарантия его суверенного развития, фундамент стабильного и безопасного будущего.

В этот день мы чествуем отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и что защищать. Огромная благодарность тем, кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто отстаивал рубежи Родины, бережет покой наших родных и близких. Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые традиции, приумножить силу и могущество страны, привить младшему поколению интерес к истории и развитию России.

Надеюсь, мы всегда будем нуждаться в наших мужчинах, прежде всего как в отцах и мужьях, и редко – как в защитниках. Искренне желаю всем семейного благополучия, успехов в делах и начинаниях. Мира вам и добра!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми